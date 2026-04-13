Nasilje u splitskoj bolnici: Slovenski državljanin prijetio liječniku i oštetio prostorije, određen mu istražni zatvor

Sudac istrage odredio istražni zatvor 48-godišnjem državljaninu Slovenije koji je predan pritvorskom nadzorniku zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio kaznena djela Prisila prema zdravstvenom radniku i Oštećenje tuđe stvari.
U petak, 10. travnja 2026.godine oko 7 sati u bolnici u Splitu uputio je prijetnje unoseći se u lice jednom liječniku te je u zajedničkoj prostoriji za pacijente nogom razbio staklo na balkonskim vratima. Nakon zaprimljene dojave o događaju policijski službenici su odmah otišli u bolnicu, uhitili muškarca i doveli ga u policijsku postaju. Za vrijeme dok se nalazio u policijskoj postaji sa sebe je skinuo odjeću, vikao je, udarao rukama po rešetkama ćelije te je oštetio prekidač za pozivanje.
Uz kaznenu prijavu predan je pritvorskom nadzorniku. Tijekom boravka u pritvorskoj jedinici pokidao je odjeću sa sebe i nekontrolirano se ponašao radi čega je pozvan tim hitne medicinske pomoći, nakon čega je ponovno odveden u bolnicu. Nakon odvođenja na sud zatražio je da ode u wc iz kojeg nije htio izaći i zaključao se, radi čega su policijski službenici nasilno otvorili vrata i nad njim uporabili sredstva prisile. Nakon odluke istražnog sudca predan je u zatvor.