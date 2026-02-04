"Naše misli su sa svima pogođenima": Proglašeno izvanredno stanje na kampusu, policija Leicestershirea zatvorila ceste

Na Sveučilištu De Montfort u Leicesteru proglašeno je izvanredno stanje zbog vrlo ozbiljnog incidenta, potvrdili su službeni izvori s kampusa. Iako detalji o prirodi događaja zasad nisu javno objavljeni, uprava sveučilišta blisko surađuje s policijom Leicestershirea, koja je pokrenula hitnu istragu, prenosi Dnevnik.hr.

Hitne službe požurile su na mjesto incidenta, dok je u središtu Leicestera uspostavljen veliki policijski kordon. Više cesta u okolici kampusa trenutačno je zatvoreno, a policija upozorava da bi blokade mogle potrajati nekoliko sati, što bi moglo uzrokovati ozbiljne poremećaje u prometu.

Sveučilište De Montfort potvrdilo je za BBC da se na njihovu kampusu dogodio ozbiljan incident. Glasnogovornik je istaknuo da sveučilište u potpunosti surađuje s policijom Leicestershirea.

"Naše misli su sa svima pogođenima onim što se dogodilo. Pružamo izravnu podršku studentima i osoblju koji su svjedočili incidentu jučer navečer", poručili su sa sveučilišta.

Policija Leicestershirea objavila je na društvenim mrežama da su ceste u blizini kampusa zatvorene radi osiguranja mjesta događaja.

Zatvaranje prometnica utječe i na pristup Kraljevskoj bolnici Leicester, uključujući i bolničko parkiralište. Policija je navela da će osoblje NHS-a imati dopušten pristup, ali će morati pokazati službenu identifikaciju policijskim službenicima na terenu.

Policija zasad nije objavila dodatne informacije o prirodi incidenta niti o eventualnim ozlijeđenima.