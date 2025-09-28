Naša poznata kuharica imala je tumor u kosti, a nakon borbe s bolešću je otkrila: 'Zaboljela me desna ruka'

Naša cijenjena kuharica Suzy Josipović Redžepagić na društvenoj mreži Instagram nerijetko dijeli neke lijepe privatne trenutke, pa je tako prije koji dan objavila i predivnu fotografiju sa svojom sestrom Lanom. Posvetila joj je dirljivu poruku za rođendan, a mnogi su uočili koliko su zapravo sestre slične. - Sretna samo što ste imam sestro. Molila sam mamu da mi te rodi, a onda sam te skoro bacila kroz prozor jer sam te svima htjela pokazati. Volim te najviše i bezuvjetno - napisala je predivnim riječima Suzy i tako sve raznježila. Inače, kuharica ima i svoju emisiju na HRT-u pod nazivom "U kuhinji kod Suzy", a ondje sprema savršena jela kojima može odoljeti samo rijetko nepce, piše Večernji list.

Ako se prisjetimo, u listopadu prošle godine Suzy je proslavila svoj 59. rođendan te je tada podijelila i niz fotki sa zabave, također na Instagramu. Na proslavi su se pojavili Severina Vučković, Nina Badrić, Sandi Cenov i mnogi drugi. "Hvala vam na ovakvom rođendanu. Hvala vam jer, kako sam rekla i ondje, zvala sam vas jer vas volim. A došli ste zato što me volite. I to je to", napisala je, između ostalog, te dodala:

Tekst se nastavlja nakon oglasa

"Sigurno sam najstarija koja u klubu slavi rođendan. Više neću, obećavam. Srce mi je kao kuća, puno trenutaka i uspomena. Kuća puna prekrasnog cvijeća i darova punih pažnje, hvala vam. Ja sam sretna žena. Ispunjena, puna i prepuna vas, mojih prijatelja, moje obitelji. Došli ste iz Šibenika, Splita, Sinja, Rijeke, Primoštena... Samo zbog mene. Hvala vam. Plesala sam cijelu večer jer sam to ja, za plesnim podijem kao nekada. Kao uvijek, sretna. Sada se trebam nekoliko dana liječiti da mi se vrati glas, jer sam ga izgubila. Nakon toga se posvećujem svojim novim radionicama, veselim se", napisala je, između ostalog, presretna Suzy.

Inače, ako se prisjetimo, ovoj 59-godišnjakinji pretprošlo ljeto bilo je izazovno, zbog nekih zdravstvenih komplikacija. Naime, ona je tada završila na operaciji koja ju je privremeno udaljila od kuhanja i svakodnevnih aktivnosti koje je obavljala. No Suzy je s nevjerojatnom snagom i pozitivnim stavom prošla oporavak te je, kako kaže, ponovno rođena.

– Dok sam snimala jednu od svojih emisija, zaboljela me desna ruka i shvatila sam da s njom ne mogu ništa. Mislila sam da su kalcifikati, upala tetive, išla na udarne valove, struje, lasere. A kada sam napravila MR, doznala sam da imam tumor u kosti. Nakon dva mjeseca doznala sam da je, srećom, dobroćudan. Sjajan liječnik Tadija Petrović operirao me i ujedno mi skratio biceps. Sada sam na fizioterapiji, već sam odradila dva mjeseca u šibenskoj bolnici, ali nastavljam sve dok ne vratim funkciju ruke jer ipak je to desna ruka kojom pišem, tipkam, kuham, radim sve – ispričala je Suzy za Story prošlog rujna. A tada je dodala i kako se osjeća nakon operacije. – Osjećam se kao ponovno rođena – rekla je majka triju kćeri.

Podsjetimo, u emisiji "Kod nas doma" već treću sezonu imamo priliku gledati rubriku "U kuhinji kod Suzy" u kojoj Suzy Josipović Redžepagić gledateljima dijeli svoje kulinarsko znanje i savjete. – Ljudi stvarno gledaju emisiju, prate iz tjedna u tjedan... sretna sam zbog toga. Mnogi me traže savjete, pitaju recepte, a ono što znam – odgovorim im. Nije mi teško. Ništa ne skrivam, kao neki kuhari, volim iskreno reći što sve dodajem u jelo i kako ga pripremam. Kuhanje nije tabu, za kuhanje vam trebaju želja i volja, naravno i znanje, ali još više osjećaj i ljubav. Namirnice kupujem na mom placu Kvatriću, gdje mi je i ured. Tamo poznajem gotovo sve, a i mene znaju. Ljudi uvijek nešto komentiraju, kumice me paze... Tu su i moj omiljeni mesar, gospođe iz ribarnice... – kazala je za Večernji list te dodala da gledatelji najviše vole jednostavna jela.