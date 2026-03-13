Naša manekenka stala na kraj glasinama i otkrila istinu o suprugu

Bivša manekenka i poduzetnica Anita Dujić Broadfoot (41) već godinama živi miran obiteljski život sa suprugom, škotskim snimateljem Duncanom Broadfootom, s kojim ima dvije kćeri. Iako na društvenim mrežama često dijeli trenutke iz svakodnevice, njezin suprug na fotografijama se pojavljuje vrlo rijetko, što su pratitelji već ranije primijetili.

Ovoga je puta Anita odlučila objasniti razlog. Uz fotografiju supruga koju je, kako kaže, snimila „poskrivećki“, objavila je duhovitu poruku koja je brzo privukla pozornost njezinih pratitelja.

„Čovik kojem nikad nije hladno, jerbo Škot, pa ga usred zime na 0°C možete ovako sresti. I da, čovik koji se ne voli slikati, pa ga možeš uloviti jedino ovako poskrivećki“, napisala je.

U nastavku je otkrila i što kod supruga najviše cijeni – njegovu skromnost, smisao za humor, jednostavnost i pažnju koju pokazuje prema obitelji. Posebno je istaknula i činjenicu da nema profile na društvenim mrežama.

„I to što nema društvene mreže (very hot indeed)“, dodala je.

Anita je u objavi odgovorila i na pitanje koje joj, kako tvrdi, često postavljaju pratitelji – zašto se Duncan tako rijetko pojavljuje na njezinom Instagram profilu.

„Kad do mene slučajno dođu upiti random ljudi koji se jako brinu zašto ga nema više na mom IG profilu… Evo vam odgovor. I pls, gledajte svoja posla ekipa, life is too short for that sit“, poručila je.

Objavu je zaključila čestitkom povodom suprugova rođendana: „Sretan, najsretniji rođendan mom voljenom!“

U komentarima su se ubrzo počele nizati čestitke i poruke podrške, a mnogi su pohvalili Anitinu iskrenost i humor.