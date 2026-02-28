Naša influencerica se preselila u Dubai. Sada se oglasila: "Nije najugodnije, ali..."

Srpski fotograf i kreator sadržaja Dušan Petrović i njegova djevojka, hrvatska influencerica Ema Luketin, odnedavno žive u Dubaiju. Nakon nedavnih događaja i napetosti na Bliskom istoku, Petrović se oglasio na društvenim mrežama kako bi obavijestio pratitelje o situaciji.

"Ekipa, lakše mi je svima ovako odgovoriti. Dobro sam, na sigurnom smo, i nadam se da će tako i ostati. Čekamo da vidimo kako će se situacija dalje razvijati. Samo bih vas zamolio da ne uzimate sve vijesti zdravo za gotovo, pogotovo one koje se plasiraju kod nas, jer je dosta toga preuveličano, a neke se stvari nisu ni dogodile. Naravno da nije ugodno, ali ostajemo mirni i nadamo se da će se sve ubrzo smiriti", poručio je u objavi.

Oglasila se i Ema. "Ljudi u Dubaiju se ne čine u panici", rekla je te objasnila kako kola dosta krivih vijesti i da je internet pun AI videa. "Nije najugodnije, ali hvala što brinete i pišete", dodala je.

Par je ranije u intervjuima za regionalne medije objasnio da su se u Ujedinjene Arapske Emirate preselili zbog novih izazova, inspiracije, međunarodnog dosega i boljih poslovnih prilika koje Dubai nudi.

"Još jedno mjesto koje možemo nazvati domom. Najstrašnija i najuzbudljivija odluka koju smo ikada donijeli. Prvi tjedan je iza nas, još je mnogo toga pred nama" napisao je par na društvenim mrežama.