Naša influencerica kupila luksuzni automobil: 'Ovom objavom službeno proglašavam kraj potrage za autom'

Influencerica Meri Goldašić na Instagramu se pohvalila kako je kupila novi automobil.

'Ovom objavom službeno proglašavam kraj potrage za autom. Moj prvi ikad, automobil iz snova', napisala je.

Riječ je o luksuznom Mercedes-Benz automobilu, a pratitelji su joj u komentarima čestitali na novom vozilu.

Meri redovito dijeli trenutke iz svog privatnog života, a njena najveća podrška je suprug Jurica.

Nedavno su oboje u intervjuu za Story otkrili kako je počela njihova ljubavna priča.

'Započela je u jednom noćnom klubu u Splitu, čim sam je ugledao s ulaza u klub, znao sam da je ona moja, ali ona još uvijek nije bila toga svjesna', rekao je on.

'Ja sam postala svjesna tek mjesec dana kasnije, kad smo se prvi put uživo vidjeli, nakon tog susreta u Splitu. Nisam bila ni blizu spremna za ljubav, ali smo se neprestano dopisivali, čuli i uživali u razgovorima na daljinu, budući da sam ja tad živjela u Kopenhagenu, a on u Puli, gdje je i radio. Nagovorio me da se nađemo, da odemo zajedno u Opatiju, na neutralan teren i da provedemo nekoliko dana zajedno. Dočekao me s buketom cvijeća na aerodromu i taj trenutak kad sam ga vidjela, noge su mi se odsjekle i znala sam da je to to. Ugasili smo mobitele i proveli ta tri dana zajedno i zapravo se sve poslije toga jako brzo odvijalo. Najviše mi se i svidjelo to što nije bilo igrica, već isti zajednički planovi, ciljevi i čista ljubav', dodala je Meri.

Pitali su je kako izgleda njihov brak iza kamera kada Instagram utihne i ostanu samo njih dvoje.

'Naglasak stavljamo na toleranciju, poštovanje i ljubav kao recept sretnog braka, a kad god imamo slobodnog vremena, provodimo ga zajedno jer jedno s drugim uživamo najviše. Jure nije čovjek koji previše voli druženja s ljudima, izlaske i slično, a kako živimo na selu posljednje dvije godine, najviše slobodnog vremena provede oko kuće, tako da je naš brak sasvim normalan i miran. Nekad se treba znati i posvađati, da ta svađa ne ode predaleko, a da jedno drugo dobro čujemo i dođemo do ispravnog zaključka. Imali smo i svoje krize, trebalo nam je vremena da dođemo do ovoga gdje smo danas, pogotovo zato što smo se zajedno borili da od nule nešto napravimo i prođemo sve loše situacije zajedno, a svatko tko se u tome pronašao znat će da su financijske krize najteži testovi u braku', poručila je.