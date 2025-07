Naša glumica postala majka: "Naša borkinja raste, mi čekamo da nam smije kući"

Glumica Tara Rosandić (37) i glazbenik Luka Tralić Shot, frontmen grupe Elemental, dočekali su svoje prvo dijete – djevojčicu Lisu. Poznata glumica, koja inače svoj privatni život vješto krije od javnosti, vijest je obznanila na Instagramu gdje je objavila fotografiju nožice djevojčice uz emotivnu poruku.

"Lisa nam je morala doći ranije. Naša borkinja raste, mi čekamo da nam smije kući. Hvala prijateljima na potpori i hvala što poštujete naš fokus isključivo na nju", napisala je glumica.

Podsjećamo, glumica je za kraj uskrsnog vikenda svojim pratiteljima priredila ugodno iznenađenje. Objavila je fotografiju na kojoj pozira s povećim trudničkim trbuhom i svima tako otkrila najljepšu vijest – onu da će uskoro postati majka.

"Ovog puta nije od francuske…!", napisala je uz fotografiju aludirajući na one dodatne kilograme koji se nakupe tijekom blagdanskih vikenda kad se, između ostalog, jede i francuska salata.

Poznata glumica koja je trenutno u ansamblu Gradskog kazališta Gavella dodala je u opisu objave da je ovo "#novopoglavlje", a u komentarima se nanizalo toliko čestitki, među kojima i one od glumice Nataše Janjić Medančić, televizijske voditeljice Nevene Rendeli, digitalne kreatorice Tene Sakar Vukić, glumice Natalije Đorđević i glazbenika Vjeke Ključarića, da je dodala još jedan komentar: "Ljubim vas sve, hrpa vas je, radujete me!". Poznata glumica inače krije svoj privatni život od medija, no 2022. godine objavila je, također na svojem Instagram profilu, objavu kojom je potvrdila vezu s glazbenikom Lukom Tralićem Shotom.

Pozirali su tada s dignutim srednjim prstima, uz opis "Ljubav u doba tabloida", a ubrzo je potvrdila i vijest ekskluzivno za Gloria.hr. "Da, skupa smo, družimo se, lijepo nam je", rekla je tom prilikom Tara. Od tada često objavljuje njihove zajedničke fotografije, piše Gloria.