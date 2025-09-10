Naš poznati influencer poručio hejterima: "Daj si je*eno pometi svoje dvorište prvo"

Influencer i pobjednik showa Ples sa zvijezdama Marco Cuccurin, oduševio je pratitelje na društvenim mrežama svojim novim projektom. Započeo je obnovu stare kuće u Puli, koju planira pretvoriti u dom za svoju baku, ili kako on kaže, nonu. "Vrijeme je za novo poglavlje - kuća za nonu u Puli. Pomoz’ Bože, trebat će strpljenja!!", napisao je uz video na Instagramu.

U videu je Marco u radnoj odjeći i s rukavicama, spreman za posao. Pokazuje kako je započeo s čišćenjem i obnovom kuće koja je nekoć pripadala njegovom djedu, a godinama je bila zapuštena. Ova gesta izazvala je lavinu pozitivnih komentara – mnoge je dirnula njegova posvećenost obitelji i želja da baki stvori topao dom, piše Index.

View this post on Instagram A post shared by Marco Cuccurin (@markomarkec3)

"Koliko je važno biti iskren, bravo Marko i od srca ti želim da što brže renoviraš onako kako si zamislio" i "Divni Marko.. bravo za sve što radiš..", pisali su pratitelji. Bilo je tu i negativnih komentara na koje se Marco osvrnuo prije dva dana u nastavku serijala u kojem od ranog jutra radi na kući.

Obračun s hejterima

"Vidio sam da mi ispod videa ljudi pišu da će mi, citiram: Nona krepat' dok napravim kuću. Ja se ne slažem, jer čvrsto vjerujem kako će moja nona živjeti još barem 20 godina i za to se molim svakoga dana", rekao je.

"Tako da zavidim ljudima koji pišu ovakve komentare i želim poručiti: Daj si je*eno pometi svoje dvorište prvo. Pometi ispod svog tepiha i nemoj pisati ovako ružne komentare, jer mislim da ih nitko ne zaslužuje i da svatko za svoju obitelj želi da što dulje zdrava i živa", zaključuje.

View this post on Instagram A post shared by Marco Cuccurin (@markomarkec3)

Marcov život

Marcu u obnovi kuće pomažu baka, koju često možemo vidjeti u videima, i tata, s kojim ranije nije bio ni u kontaktu. Mlad je ostao bez majke, pa se zbog toga morao i vrlo rano osamostaliti. Bavi se društvenim mrežama, šminkanjem i glazbom.

Na Instagramu ima nešto više od 128 tisuća pratitelja, a na TikToku više od 643 tisuće. Ljudi ga na društvenim mrežama hvale zbog njegove humanosti, ali je često i na meti hejtera zbog svog stila. Sudjelovao je u emisijama Zvijezde pjevaju i Ples sa zvijezdama, u kojem je i pobijedio.