Naš poznati glumac i fitness trener objavio fotografiju kojoj je gol, golcat, kao od majke rođen!

Glumac, model i fitness trener Mario Valentić oduvijek je plijenio pažnju javnosti svojim fizičkim izgledom. Godinu dana prije nego što je osvojio simpatije javnosti kao Borna Novak u seriji 'Zabranjena ljubav', odnio je titulu Mistera Hrvatske 2003., a da se i 45 godina može pohvaliti besprijekorno isklesanim tijelom, kakvo je imao i u dvadesetima, potvrdio je svojom novom fotografijom.

Mario je na Instagramu objavio fotografiju na kojoj pozira potpuno gol u špilji, okrenut kameri leđima.

'Mistično biće tamnih i vlažnih dubina svijesti. Pojavljuje se neprimjetno, u valovima: dum, dim, dum...rim, tim, tagi... Na što vas podsjeća ovo što strši gore', napisao je u opisu fotografije kojom je pratitelje ostavio bez teksta, pa je bilo više lajkova nego komentara.

No ovo nije prvi put da se Mario skinuo do kraja, piše Story. I ranije je objavljivao videa i snimke na kojima pliva nag, pa se može zaključiti da se osjeća poputno ugodno u vlastitom tijelu.

Što se tiče njegovog privatnog života, Mario je otac dvojice sinova. Iz braka s voditeljicom Mirnom Maras ima 16-godišnjeg Niku, a sa sadašnjom partnericom Ljiljanom Mikić je 2018. dobio sina Nou, koji je ove godine krenuo u prvi razred osnovne škole.

'Prošlo je već devet godina otkad je Niko išao u prvi razred pa sam to malo i zaboravio. Ali osjećam se super, jako me veseli što Noa ide u prvi razred. On već čita i piše brojeve pa čak mislim da će mu ponekad biti i dosadno. Opušten sam i veseo, sve ide svojim tijekom', rekao je Mario u nedavnom intervjuu za magazin Story.