Naš nogometaš i supruga dobili blizance, njihovoj sreći nema kraja

Nogometaš Duje Čop i njegova supruga Ana dobili su blizance, što su s ponosom podijelili na društvenim mrežama. Par već ima trogodišnju kćerkicu Milu, koja je sada dobila brata i sestru.
Ana i Duje vjenčali su se u lipnju 2021. godine, a vijest o njihovom slavlju tada su otkrile fotografije uzvanika objavljene na Instagramu. Zaručili su se još dvije godine ranije, no pandemija je odgodila njihove planove.
„Naša svadba trebala se održati u svibnju, ali zbog korone morali smo sve pomaknuti. Do zadnjeg trenutka nismo znali hoće li se moći održati. Sve smo već bili isplanirali i zato je bilo dodatne nervoze, ali na kraju smo uspjeli sve presložiti i prenijeti na novi datum. Nadamo se da će biti zimsko vjenčanje“, ispričali su za In Magazin.
