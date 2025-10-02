Naš bivši maneken i tattoo majstor postaje - franjevac

Nikolu Zorotovića domaća javnost i dalje pamti kao jednog od najzapaženijih manekena s naših prostora – godinama je bio zaštitno lice modnih pista i časopisa.

No, njegovo ime danas ne vežemo isključivo uz modu. Život ga je odveo u razna, ponekad i neočekivana područja, a najnovija odluka zasigurno će iznenaditi mnoge.

Iako je u svijet mode zakoračio kao maneken, Zorotović se ubrzo okušao i s druge strane modne industrije. Zajedno s Tadijom Glasnovićem osnovao je brend CHYPKA, koji je svojim nekonvencionalnim kolekcijama izazvao pozornost javnosti.

Osim toga, strast je pronašao i u umjetnosti tetoviranja – godinama je radio kao tattoo majstor, a i vlastito je tijelo pretvorio u platno ispunjeno trajnim crtežima. Njegov talent za ilustraciju do izražaja je došao i u sakralnoj umjetnosti – na Instagramu je pokazao radove vjerskih motiva koje je crtao na koricama Biblija.

A sada je donio odluku koja je možda najznačajnija do sada. Objavio je kako započinje novo poglavlje života, priloživši fotografiju uz poruku: „Službeni ulazak u postulaturu.“

Za one manje upućene, postulatura je početni stupanj formacije u franjevačkom redu. Riječ je o razdoblju u kojem kandidat potvrđuje svoju odluku da napusti svjetovni život i krene putem franjevačke duhovnosti. Postulant se u tom razdoblju priprema za iduću etapu – novicijat – a kroz proces ga vodi magister u zajednici. Drugim riječima, Nikola je odlučio postati franjevac.