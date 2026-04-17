Napustila nas je heroina koja je preživjela nezamislivo: Izgubila tri sina i supruga, provela mjesece u logoru

U 87. godini života preminula je Sarafina Lauš,iz travničkog sela Ćukle, žena koja je uz Anicu Jurić iz Kaknja s istom tragičnom ratnom pričom, simbol stradanja Hrvata u Središnjoj Bosni u proteklome ratu.

U lipnju 1993. godine Armija BiH Sarafini Kauš ubija joj je trojicu sinova, Dragana (1959.), Fabijana (1961.) i Miroslava (1971.) te supruga Ivu (1939.). Nakon užasne tragedije koju je doživjela Sarafina i sama završava u logoru, najprije u Ćuklama, a potom u Zenici Ubojstvo trojice sinova i supruga Sarafine Lauš kao i torture koje je prošla u 11 mjeseci zatočeništva ostali su, poput većine zločina nad Hrvatima u BiH, nekažnjeni. Ni Haaški sud ni domaće pravosuđe nisu podigli optužnice protiv počinitelja i nalogodavaca zločina u kojem je Sarafina ostala bez trojice sinova i supruga, iako je Sarafina svjedočila u Haagu, piše Večernji list.

Njezin primjer potvrđuje da hrvatske žrtve proteklog rata u BiH Haag jednostavno nisu zanimale, a takvu praksu nastavilo je i domaće pravosuđe koje je obustavilo istragu i protiv počinitelja koje je Sarafina poznavala. Sama Sarafina za tragediju svoje obitelji teretila je uz ostalo i generala Armije BiH Mehmeda Alagića kojega je smrt spasila suđenja za ratni zločin. Alagić se među većinom Bošnjaka i danas tretira i slavi kao heroj, a u Travniku su mu oslikani mural i podignut spomenik.

Teško je i zamisliti kako je bilo majci kojoj su ubili tri sina gledati kako se prvi u lancu odgovornosti veliča i slavi, a pravosuđe odustaje od progona čak i onih koji su Alagićeve zapovijedi o progonu i etničkom čišćenju Travnika provodili u djelo. Sarafina Lauš bila je majka je 11-ero djece. Pokop žene koja je postala simbolom ratnih stradanja hrvatskog naroda u Središnjoj Bosni je u subotu 18. travnja u 15 sati na groblju Prahulje gdje su grobovi njezina tri sina i supruga.