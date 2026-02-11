Napokon se oglasio Marc Anthony: "Laže!"

Pjevač Marc Anthony oglasio se nakon šokantne izjave Brooklyna Beckhama, u kojoj je najstariji sin Davida i Victorije prekinuo sve veze sa svojom obitelji. Brooklyn je tvrdio da je Victoria "otela" njegov prvi ples s Nicolom Peltz na njihovom vjenčanju 2022. godine. Spomenuo je i da ga je Marc, koji je nastupao na vjenčanju, pozvao na pozornicu, gdje ga je čekala majka, koja je potom "neprimjereno plesala pred svima", prenosi Jutarnji.

"Nikada se u životu nisam osjećao neugodnije ili poniženije", poručio je on. Anthony je, tri tjedna nakon Brooklynove objave, odlučio progovoriti o sukobu između Brooklyna i njegovih roditelja, s kojima je već godinama u prijateljskim odnosima. Glazbenik je rekao da je sukob "izuzetno nesretan", ali je dodao i da način na koji se sve odvijalo "teško odgovara istini".

"Nemam ništa za reći o tome što se događa s obitelji. Oni su predivna, predivna obitelj. Poznajem ih još od prije nego što su se djeca rodila. Kum sam Cruzu. Vrlo sam blizak s obitelji. Ali nemam ništa za reći o tome što se dogodilo ovdje. Izuzetno je nesretno kako se sve odvija – ali teško da to odgovara istini", poručio je on za The Hollywood Reporter.

Kako smo prethodno pisali, Brooklyn je u svojoj objavi na šest stranica naveo kako su njegovi roditelji "pokušavali uništiti" njegovu vezu s Nicolom te da su ga "kontrolirali većinu njegova života". U objavi je, među ostalim, tvrdio da ga je pjevač pozvao na pozornicu, a potom pozvao i Victoriju, što je uništilo trenutak isplaniran za Brooklyna i njegovu suprugu.

Prethodno su se pojavila izvješća da je Marc na pozornicu pozvao "najljepšu ženu u prostoriji", a onda naglasio Victorijino ime, ne Nicolino. Zbog toga se mladenka rasplakala te napustila prostoriju, dok su ostali gosti navodno sjedili i sve gledali u nevjerici.

"Moja majka je otela moj prvi ples s mojom suprugom, koji je bio isplaniran tjednima unaprijed, na romantičnu pjesmu. Ispred naših 500 uzvanika, Marc Anthony me pozvao na pozornicu kada je na rasporedu bio romantičan ples s mojom suprugom, ali umjesto nje me čekala moja majka kako bi plesala sa mnom. Plesala je krajnje neprimjereno pred svima", poručio je Brooklyn. Dodao je i da su on i Nicola odlučili obnoviti zavjete u kolovozu 2025. kako bi stvorili nove uspomene na dan vjenčanja.

Sličnu priču podijelio je i DJ Fat Tony, koji je također nastupao na vjenčanju. On je pak rekao da je Marc pozvao Victoriju na pozornicu, a onda rekao Brooklynu da "stavi svoje ruke na majčine kukove". Objasnio je da Victorijin ples sam po sebi nije bio neprimjeren. "Riječ ‘neprimjereno‘, zašto sam je i ja rekao, pa, riječ je bila o tajmingu. U osnovi, što se dogodilo, Marc Anthony je nastupao na pozornici, a onda je pozvao Brooklyna. Brooklyn se popeo na pozornicu, a svi su očekivali da će mu se pridružiti Nicola i da će otplesati prvi ples. Onda je Marc pozvao najljepšu ženu u prostoriji da dođe na pozornicu, a potom je rekao: ‘Victoria, dođi na pozornicu.‘", ispričao je DJ.

Otkrio je i da je Brooklyn izgledao "shrvano" jer Nicola nije bila pozvana na pozornicu, a dodao je i da je Peltz napustila prostoriju plačući.