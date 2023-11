NAPAD VUKOVA PRED OČIMA ŠIBENČANINA "Gledaju vas u oči, ne bježe. Počeo sam ih gađati kamenjem i vikati..."

Nižu se napadi vukova na stoku u Šibensko-kninskoj županiji, koja trpi veliku štetu zbog napada zaštićene zvijeri. Posljednji je bio na području Jadrtovca, nadomak Šibenika. Uzgajivači traže pomoć i zaštitu od države, u suprotnom će, kažu, dignuti ruke od stočarstva.

Rijetko gdje još nisu napali. A napada opasan predator opet pred vratima Šibenika. U vučjim čeljustima završio je i dio Ilijina blaga.

- Troje teladi je zaklano. Šteta je oko tri tisuće eura, objasnio za HTV je Ilija Ulićević iz Jadrtovca.

- Počeo sam ih gađati kamenjem i vikati. Jednostavno, oni gledaju u vas, u oči. Ne bježe, dodao je.

Strah, očaj, bijes i nemoć, osjeća ih već danima. I nije jedini.

- Tu, sto metara dalje, zaklao je dvije ovce. Evo, on je preživio, iako je to sve bilo pod naponom, požalio se Ilija.

Moguć jest, ali krajnja je to mjera, kaže resorno ministarstvo. Prije svega treba utvrditi brojnost populacije, na čemu se intenzivno radi. I prevenirati napade. Stoku treba štititi, i na ispaši i u toru.

- Da se vuk zaštiti u određenim područjima, kao što je Dinara, područje Dinare, područje Velebita, a izvan tog područja da dođemo do toga da dopustimo odstrel tih jedinki, objasnio je Joso Dujić , tajnik Lovačkog saveza Šibensko-kninske županije.

- Što je intenzivnija prisutnost čovjeka ili nekakvi utjecaji, to je vuk stjeran, kao i druge divlje životinje, na traženje prostora za svoj život pa eventualno i na približavanje naseljima, rekao je Aljoša Duplić , ravnatelj Zavoda za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

A dolazak vukova tik do kuća govori o "poremećaju" u divljini.

"Stočari u području gdje ima vukova trebaju računati na njegovu prisutnost i poduzeti mjere čuvanja"

Josip Kusak s Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, gostujući u središnjem Dnevniku HTV-a, rekao je kako se ne bi moglo reći da su se vukovi proširili.

- Područje rasprostranjenosti vuka je tradicionalno Gorski kotar, Lika, Dalmacija. U Dalmaciji su se vukovi proširili tijekom i nakon Domovinskog rata i od tada su stalno tamo prisutni. Ima ih još na dijelu Žumberka, dijelu Korduna i Banovine, i takva situacija je zadnjih 20 godina. Oni tu postoje već dulje vrijeme i ljudi koji se bave stočarstvom dulje vrijeme naučili su da moraju čuvati stoku, rekao je.

Stočari se bune i kažu da je napada na stoku sve više. U osam mjeseci ove godine bilo ih je gotovo 1400.

- Ako se sagleda zadnjih 10, 15 pa čak i 20 godina, to je zapravo u prosjeku ili čak manje nego nekih prijašnjih godina. Lani je bilo više od 2000 napada, a ove godine još su ostala dva mjeseca i teško da će se premašiti taj broj. Gledajući samo brojeve, napada nije više, ali onima kojima se to dogodi čini se da je previše. To je razumljivo, rekao je Kusak i poručio: "Svatko tko se upušta u stočarenje u području gdje ima vukova, treba računati na njegovu prisutnost i poduzeti mjere čuvanja."