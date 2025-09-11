Namamio muškarca uz obalu i brutalno ga ubio. Otkriveni nevjerojatni detalji, sve su isplanirali zbog BMW-a?

Brutalan, okrutan i mučan slučaj teškog ubojstva Amara Sofića (34) iz Zenice nakon deset mjeseci istrage dobio je svoje pravne konture – protiv njegova ubojice Jure U. (24) Županijsko državno odvjetništvo u Karlovcu podiglo je optužnicu zbog teškog ubojstva, a 31-godišnjakinja koja je za sve znala te pod nevjerojatnim okolnostima na sebe prepisala Amarov BMW odgovarat će za tri kaznena djela – krivotvorenje isprave, ovjeravanje neistinitog sadržaja i neprijavljivanje počinjenog kaznenog djela.

Prema policijskim sumnjama, ubojica je Amara prvo omamio alkoholom i tabletama, potom ga ozlijedio po tijelu i bacio u Kupu, sve kako bi se domogao njegova automobila marke BMW – ne za sebe, nego za 31-godišnju ženu koja ga je na sebe prepisala na dan ubojstva, piše Jutarnji list.

Ona je znala

– Optužnicom se 24-godišnjem okrivljeniku stavlja na teret da je početkom studenoga 2024., na području Karlovca, u nakani da usmrti tada 34-godišnjeg državljanina Bosne i Hercegovine i da se domogne njegova osobnog automobila, prvo žrtvu doveo u stanje omamljenosti i bespomoćnosti, nakon čega mu je zadao više udaraca po glavi i tijelu te mu nanio osobito tešku ozljedu. Potom je žrtva u stanju omamljenosti i s ozljedama završila u rijeci u kojoj se utopila. Okrivljenika se tereti da je nakon toga uzeo i zadržao osobni automobil žrtve – navode u karlovačkom tužiteljstvu.

Dodaju da se "optužnicom okrivljenu 31-godišnju hrvatsku državljanku tereti da je istoga dana, nakon što je od 24-godišnjeg okrivljenika preuzela ugovor o kupoprodaji motornog vozila u vlasništvu žrtve, iako je znala da je isti ubijen i da nije potpisao ugovor, sačinjeni ugovor s neistinitim sadržajem predala kao kupac nadležnom tijelu radi prijenosa prava vlasništva. Ovlaštena osoba, ništa ne sumnjajući, izvršila je prijenos prava vlasništva nad osobnim automobilom na njezino ime. Tereti se i da, iako je saznala da je prvi okrivljenik počinio kazneno djelo teškog ubojstva na štetu 34-godišnjeg državljanina Bosne i Hercegovine, to nije prijavila."

U optužnici je predloženo da se protiv 24-godišnjeg okrivljenika produlji istražni zatvor zbog postojanja opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, stoji u ŽDO-u.

U vezu s ovim predmetom dovodio se i 43-godišnji muškarac kao suučesnik koji je radio na krivotvorenju ugovora, no protiv njega je podnesena prijava Općinskom državnom odvjetništvu jer, kako se pretpostavlja, nije imao saznanja da je krivotvorenju prethodio čin ubojstva.

Za tijelom tragali tri dana

Policiji je prijavljen nestanak mladića 11. studenoga, a beživotno tijelo pronađeno je tri dana kasnije.

– Nakon što je 11. studenoga u Policijskoj postaji Karlovac s ispostavom Vojnić prijavljen nestanak 34-godišnjeg državljanina Bosne i Hercegovine, policijski službenici su odmah započeli s intenzivnim traganjem. Tijekom pretrage korita i obala rijeka Kupe i Korane, na dnu ušća u naselju Vodostaj u Karlovcu, policijski službenici su 14. studenoga pronašli tijelo nestalog muškarca. Nakon prijave nestanka odmah je započelo opsežno kriminalističko istraživanje, jer su okolnosti ukazivale na moguće počinjenje kaznenog djela – potvrdili su u policiji.

Policija je tijekom istrage utvrdila da je osumnjičeni 24-godišnjak 9. studenoga 34-godišnjaka, navođenjem na istovremeno konzumiranje alkohola i lijekova, svjesno doveo u stanje omamljenosti i bespomoćnosti te mu je, na livadi uz desnu obalu rijeke Kupe u Karlovcu, s namjerom ubojstva, uporabom tjelesne snage i prikladnog predmeta nanio višestruke ozljede po cijelom tijelu, a potom ga bacio u rijeku Kupu, gdje se utopio. Ubojstvo je, stoji u optužnici, počinjeno na podmukao način, s ciljem koristoljublja, odnosno protupravnog prisvajanja osobnog automobila BMW serije 3, koji je tom prilikom i otuđio.

– Također se 31-godišnjakinju sumnjiči da je istoga dana radi uporabe nabavila krivotvoreni ugovor o kupoprodaji motornog vozila za navedeni automobil, koji je prethodno krivotvorio 43-godišnjak. Taj ugovor je 11. studenoga upotrijebila prilikom prijenosa vlasništva u Stanici za tehnički pregled, čime je dovela u zabludu ovlaštenu osobu, koja je temeljem toga izvršila prijenos vlasništva s 34-godišnjaka na nju, javlja Jutarnji list.

Dobrodušni električar

Prethodno je, navode u policiji, toga dana 31-godišnjakinja saznala da je 23-godišnjak na štetu 34-godišnjaka počinio teško ubojstvo, no to nije prijavila iako je znala da bi pravovremenom prijavom omogućila i olakšala otkrivanje kaznenog djela i počinitelja.

Jutarnji list doznaje da su sudionici ovog ubojstva otprije poznati policiji. Osumnjičenik za ubojstvo, Jure U., nalazi se u istražnom zatvoru od 11. studenoga, dakle od dana kada je ubio Amara Sofića, iako to tada nije bilo poznato. Uhićen je zbog više kaznenih djela koje je počinio s jednom maloljetnom osobom – radilo se o sitnim krađama u dvije trgovine.

Za Amara smo čuli samo riječi hvale, bio je dobrodušni električar koji je u Republiku Hrvatsku iz rodne Zenice došao trbuhom za kruhom.