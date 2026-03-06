Nakon zahtjevne sanacije gradine započelo uređenje platoa: Građani Kamena sada imaju primjereni park

Uoči Božića 2025. dovršena je kompletna sanacija gradine, višemjesečni i iznimno zahtjevan zahvat čiji je glavni cilj bio ukloniti opasnost od odrona stijena i povećati sigurnost na tom području.

Riječ je o radovima koji su u velikom dijelu izvođeni u vrlo zahtjevnim uvjetima, pri čemu su djelatnici često radili viseći na konopcima kako bi mogli pristupiti nepristupačnim dijelovima stijene.

Tijekom sanacije provjeren je svaki kamen, a sve što je bilo nestabilno ili potencijalno opasno uklonjeno je. Također su uklonjena brojna stabla, raslinje i bršljan koji su narušavali stabilnost stijene i povećavali rizik od pucanja i odronjavanja.

Nakon dovršetka sanacije započelo je i uređenje prostora oko gradine. Trenutačno se uređuje čitav plato kako bi prostor bio sigurniji i uredniji za građane.

Mjesni odbor Kamen posebno se zahvaljuje djelatnicima tvrtke Parkovi i nasadi Split, koji sudjeluju u uređenju zelenih površina i brinu o tome da prostor oko gradine izgleda uredno i primjereno za boravak građana.