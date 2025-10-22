Nakon višestrukih noćnih tuluma u stanu u Splitu, policija privela muškarca!

Policijski službenici Druge policijske postaje Split proveli su kriminalističko istraživanje nad mlađom muškom osobom koja je u više navrata tijekom noćnih sati u stambenoj zgradi u Vukovarskoj ulici remetila javni red i mir na način da je iz stana dopirala glasna glazba, te buka i galama, koja se čula osim u zgradi i na ulici.

Zbog upornog i drskog ponašanja, uhićen je, protiv njega je podnesen optužni prijedlog zbog prekršaja iz članka 13. stavka 1. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, a s obzirom da je ponavljač ovakvih prekršaja policija je tražila da se odredi zadržavanje i kazna zatvora u trajanju od 15 dana.

Osoba je nakon dovršenog postupanja privedena nadležnom prekršajnom sudu, gdje je nakon saslušanja puštena na slobodu, a odluka o sankcijama bit će donesena naknadno.