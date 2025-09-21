Nakon derbija oglasila se Iris Livaja: ‘Onog dana kad slijepac progleda…’

Nakon velikog derbija između Hajduka i Dinama, na društvenim mrežama se oglasila i supruga Marka Livaje, Iris. Na svom Instagram Storyju podijelila je poruku koja je odmah privukla pažnju javnosti.

„Onog dana kad slijepac progleda, prvu stvar koju odbaci je štap, koji mu je pomagao cijeli život“, zapisala je.

Iako nije izravno spomenula kritičare, mnogi su u toj rečenici prepoznali poruku onima koji posljednjih dana upućuju zamjerke najboljem igraču Hajduka.