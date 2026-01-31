Najzdravije voće je ono koje vam nikad ne bi palo na pamet: Ima samo 19 kalorija i spas je za srce i krvne žile

Centar za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) je u kolovozu 2023. godine objavio da je najzdravije voće rajčica. Botanički gledano, smatra se voćem, a na spomenutom popisu našla se odmah iznad limuna.

Rajčice su prepune antioksidansa za koje se zna da pomažu u obrani od slobodnih radikala koji uzrokuju oksidativni stres i koji su povezani s razvojem dijabetesa, srčanih bolesti i drugih kroničnih stanja.

CDC-jeva kategorizacija voća i povrća temelji se na količini 17 hranjivih tvari u porciji od 100 kalorija. Rajčica je niskokalorično voće, čiji je nutritivni profil sličan povrću.

Sto grama rajčica sadrži samo 19 kalorija i manje od četiri grama ugljikohidrata. Također je bogata likopenom koja joj daje crvenu boju.

'Konzumacija rajčica i proizvoda na bazi rajčica može pomoći u zaštiti tijela od bolesti srca i drugih bolesti', kaže dijetetičarka Sherry Berger, pozivajući se na studiju objavljenu 2021. u časopisu Food Chemistry, piše Story.