Najzahtjevnije izdanje Perun Adventure Racea okupilo natjecatelje iz tri države: Natjecatelji prešli čak 2.500 metara visinske razlike

U subotu, 27. rujna 2025., održano je sedmo izdanje avanturističke utrke Perun Adventure Race u organizaciji Planinarskog društva Perun iz Podstrane. Na startu se okupilo 23 dvočlana tima iz Hrvatske, Slovenije te Bosne i Hercegovine, spremnih za izazov od preko 70 kilometara i 2.500 metara visinske razlike kroz četiri discipline – treking, MTB, kajak i via ferratu.

Šesta pobjeda Nenada Keča i Daniela Krstulovića Opare

Ovogodišnje izdanje pokazalo se najzahtjevnijim do sada. Unutar zadanih vremenskih limita utrku je uspjelo završiti 14 timova, a najbrži među njima bio je tim „Sjedi 5“ u sastavu Nenad Keč i Daniel Krstulović Opara, koji su ciljem prošli nakon impresivnih 9 sati i 20 minuta. Nenadu i Danielu ovo je već šesta pobjeda na PAR-u, a čak pet puta slavili su kao tim. Prethodnih godina Nenad je pobjeđivao i s Mihovilom Stamičarom, dok je Daniel prošle godine slavio s partnericom Zrinkom Deur.

Uzbudljiva borba za postolje

Borba za preostala mjesta na postolju bila je iznimno uzbudljiva – čak tri tima u cilj su ušla unutar desetak sekundi. Drugo mjesto osvojio je tim „KAS Cetina Adventure Dream Team“ (Vedran Ugrin i Alen Bikić), dok su treći bili „Supatnici“ (Ivan Gverić i Boško Novaković).

U kategoriji mješovitih parova slavili su „Možemi mi to“ (Ante Bubić i Lucija Križanac Mihaljević). Drugo i treće mjesto donijela je prava sportska gesta – dva su tima u cilj ušla s istim vremenom, a dogovorom je srebro pripalo timu „Ti & Ja“ (Antonija Kapušin i Jan Kapušin), dok je treće mjesto zauzeo tim „Dar Mar“ (Ivana Jergović Šindler i Davorin Šindler).

Avantura kroz Mosor, Perun i Podstranu

Trasa utrke startala je na Zvjezdarnici Mosor, nastavila se južnim padinama Mosora preko Srednjih Poljica (Sitno Gornje, Sitno Donje, Tugare i Srinjine), preko Peruna se spustila do mora, a cilj i centar događanja bio je na igralištu SRC Petrićevo u Podstrani.

Na stazi su natjecatelji morali rješavati zadatke poput pronalaženja adrese u Podstrani koju poštari već godinama ne uspijevaju locirati, koristiti kartu i kompas za skrivena kontrolna mjesta, a jedna od točaka nalazila se čak na moru. Izlazeći iz kajaka, dočekalo ih je i vjenčanje na plaži u kojem su kratko sudjelovali, što je dodalo neočekivanu dozu zabave i avanture.

Bogat program i svečana dodjela nagrada

Manifestacija je privukla brojne posjetitelje, za koje je pripremljen bogat program – penjačka stijena, izložba fotografija PD Perun te besplatna hrana i piće. Program u cilju vodio je poznati pustolov Daniel Lacko, a nakon što je većina timova ušla u cilj, održana je svečana dodjela medalja i pehara.

Odličja najboljim mješovitim timovima uručio je sportski direktor utrke Ivan Marin, najboljim muškim timovima tajnik PD Perun Josip Peroš, dok je ukupnim pobjednicima nagrade dodijelio načelnik Općine Podstrana Mijo Dropuljić. Pobjednički pehar uručio je predsjednik PD Perun Zvonimir Marušić.

Za sigurnost natjecatelja brinuli su članovi HGSS-a, a sam događaj ne bi bio moguć bez 70 volontera PD Perun. Organizatori zahvaljuju i glavnim pokroviteljima, Općini Podstrana i Turističkoj zajednici Podstrana, kao i svim ostalim partnerima i pokroviteljima koji već godinama podržavaju ovu jedinstvenu manifestaciju. PAR 2025 - službeni rezultati