Najstarija navijačka skupina u Europi danas slavi 75. rođendan

Sretan rođendan!

Još od davnih dana i osnutka Hajduka 1911. godine postojalo je organizirano navijanje na utakmicama što je ponukalo studente Vjenceslava Žuvelu, Antu Ivaniševića, Antu Dorića i druge da se okupe u navijačku skupinu imena Torcida.

Oni su na utakmicama željeli napraviti atmosferu nalik južnoameričkim kako bi pomogli igračima Hajduka i to odmah dan nakon osnivanja 29.10. kada se na Starom placu igralo protiv Crvene Zvezde.

Da im je to pošlo za rukom govori i pobjeda od 2:1, dok je pobjedonosni pogodak postigao legendarni Božo Broketa u 86. minuti. Nakon utakmice protiv Zvezde, državne strukture represivno nastupaju prema Torcidi i njenim pripadnicima kada zabranjuju korištenje imena te privode neke od pripadnika. Među njima je bio i osnivač Torcide Vjenceslav Žuvela. Duže vrijeme se bodrilo Hajduka bez navijačkih obilježja i to do 1981. kada je na novoizgrađenom Poljudu izvješen transparent “TORCIDA, vaša vira – vaš spas”.

Iz Hajduka su čestitali rođendan Torcidi. 

"Najstarija navijačka skupina u Europi, ponos Splita i simbol vjernosti – hvala vam što već 75 godina svojim srcem, glasom i dušom nosite #Hajduk!", objavljeno je na Facebook stranici kluba. 

"Kada bi društvo zaglavilo u apatiji, studenti bi idejama tražili izlaz. Neke ideje su bile kratkotrajne, neke su donosile društvene i političke promjene, neke su se ukorijenile u zajednici i postale njihov simbol, a rijetke su objedinile sve ono što jedna ideja prožeti može. Dalmatinski studenti u Zagrebu, potaknuti pričama velikog Bajde Vukasa nakon friško završenog Svjetskog prvenstva u Brazilu, porađaju ideju osnivanja navijačke skupine.

U goste je dolazio arhetipski neprijatelj Crvena Zvezda, a Hajduk je uz organiziranu navijačku skupinu pobijedio i te godine osvojio prvenstvo bez poraza. Bio je to početak zajedničkog putovanja s Hajdukom, u koloritu i ambijentu do tada neviđenom na europskom tlu, čineći branu od metropolskih miljenika i sustava otuđenog od dalmatinske provincije.

Sistemi su novi, a navade stare, Savez oruđe u šporkim rukama i Hajduk kao antipod koji na svojoj strani ima istu skupinu 75. godinu u nizu. Ukazivanje da je car gol dok ga se drugi plaše, karakterni je i nepromjenjivi bit.

Sistemu nemir, Hajduk kao strast, šarenilo i karusel.

Ime su nan dali Torcida iz Splita, zvonila su zvona na sve strane svita…

Sritan 75. rođendan!", ovim riječima 75. rođendan Torcidi čestitao je Naš Hajduk. 

 

 

 

