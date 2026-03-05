VIDEO Najgori mogući ždrijeb? Hajduk je izvukao HSV - i pokazao zašto se ne boji nikoga

Na današnji dan 1980. godine Hajduk je igrao protiv Hamburgera u Hamburgu

Bila je to zadnja Ivićeva godina u Hajduku, ako ne računamo one tri utakmice u sezoni 97/98, kad se pisalo "Šjor Ivan nakon 17 godina..." ili onaj neslavni ljetni povratak 1987. koji je završio i prije nego li je i počeo. Tada sam kao dječak rastao uz Hajduk, doma u teku pisao sastave, šahovskim figurama na koje sam ispisao brojeve od 1 do 11 pravio kombinacije na jednom tepihu, dok se ćaća Jure ljutio: "Šta to radiš, luđače, uhvati se škole".

Nama dici nekako je najteže padalo šta se stalno pisalo da uskoro odlazi i Šurjak, naš Šuro, najveći junak našeg doba, lik iz svake dječje svađe na igralištima i ledinama: "Ko će biti Šurjak", naš kapetan, eeee kad bi ono zaviorio dugom kosom po livome krilu...

Poljud, Europa i "mezzo generacija"

Bila je to prva sezona na Poljudu, dakako europska, Hajduk moderan, u Kupu prvaka, rekli smo već pod palicom velikana, za kojeg tada možda i nismo bili svjesni da ga imamo...

Bijeli su prezimili u Europi, što je tada bilo gotovo pa uobičajeno.

Na izvlačenju u Rimu, parova četvrtfinala tadašnjeg Kupa prvaka, dopao nas je najteži i najatraktivniji mogući protivnik, njemački Hamburger SV.

I odmah je vikao Iko Buljan, tada zvijezda Bundeslige: "Pq kud baš moj Hakduk izvuće Hamburger, klub za koji sada igram".

To je godina zalaska "Zlatne generacije", u biti bolje rečeno, jedna sasvim nova "mezzo generacija". Tomislav Ivić u novi europski pohod je krenuo nakon svih onih Saint-Étiennea, PSV-a, Arsenala, sa jednom sasvim novom momčadi. Uz već spomenutog Šurjaka, nosioci igre bili su Boro Primorac, Dražen Mužinić, Šime Luketin, Boriša Đorđević, Zlatko i Zoran Vujović. Nadolazili su tada mladi lavovi: Ivan Gudelj, Davor Čop, Mladen Bogdanović...

Pudar umjesto Budinčevića i grad koji bruji

Par utakmica prije mitskih ogleda s HSV-om, trener Ivić već je počeo gubiti povjerenje u do tada odličnog i omiljenog vratara Ivana Budinčevića. Tako je to sa golmanima. Riva, Pjaca, grad koji je bujao u svoje nove kvartove, pričao je samo o tome: "Tko će branit protiv Hamburgera" u utakmicama godine, ma koje godine, desetljeća, rekli bismo i svih vremena...

I desilo se, veliki trenerski mag uvijek je imao tu žicu: donijeti hrabru i pravu odluku. Za prvenstvenu utakmicu u Osijeku, pet dana ranije, među vratnice je stavio tada još srednjoškolca Ivana Pudara, i odlučio. Ovaj momak će braniti u Hamburgu. Naš Pudar kao kampanel. Zavolio sam tada i taj žuti hajdukov golmanski dres radi našeg Ivana Pudara, vratara koji će kasnije ostaviti neizbrisiv pečat na "brankama" Poljuda.

Za utakmice s Hamburgerom "bijeli" su se pripremali dugo. Uprava je osigurala prijateljske pripremne utakmice na Poljudu s Dinamom, Bordeauxom, Manchester Unitedom, Anderlechtom i Bayernom! Čak se pisalo da se sve radi na tome da nam se i Žungul vrati za Hamburger!

Bayern je došao jedne sunčane zimske nedjelje, a Branko Zebec, trener HSV-a, pojavio se na tribinama u "špijunskoj misiji", gledati Hajduka, svog budućeg protivnika u Kupu prvaka. Bavarci su pobijedili 2:1. Sićam se kako je Dražen Mužinić prije početka otrčao do Brane Oblaka i izgrlio na centru svog donedavnog klupskog kolegu i prijatelja.

"Recite Iviću da me nije prevario", rekao je "šjor Branko", kako smo svog nekadašnjeg trenera zvali, splitskim sportskim novinarima nakon te prijateljske utakmice, jer "veliki Ivan" postavio je namjerno jednu čudnu igru, znajući da ga s tribina Zebec posmatra.

Da, dragi čitatelji, Operacija "Hamburger" bila je poput pravog strateškog plana velikog trenerskog maga Tomislava Ivića.

Hamburg, 5. 03. 1980.: Noć crnih hulahopki i praznih ulica Splita

I došao je dan okršaja u Hamburgu.

Utakmica se igrala 5. 03. 1980., dakle prije točno 46 godina.

Naši "radnici na privremenom radu" ispunili su tribine stadiona u tom njemačkom lučkom gradu. Još nije među njima bilo svjetskog globtrotera Imoćanina Mate Lončara, biljariste, da nam donese sreću kao godinama kasnije brojnim hrvatskim sportašima. Moji stariji splitski kafanski poznanici pričali su mi godinama kasnije kako se napunio i avion iz Splita prema Hamburgu, plesalo se po barovima St Paulija, sve je vrvilo od naših...

Prvi put sam vidio hajdukove igrače, svoje idole, u crnim hulahopkama. Bila je to hladna noćna utakmica na sjeveru SR Njemačke.

Ispraznile su se ulice Splita, u to doba inače prepune u večernjim satima; tada se još nije gledalo kao danas organizirano po kafićima.

Doma smo svi bili uz televizore.

U HSV-u kolonija bivših hajdukovaca: trener iz europski uspješne sezone 72/73, već spomenuti Branko Zebec, pomoćnik mu dugogodišnji bek Hajduka iz šezdesetih Aleksandar Ristić, a na klupi Iko Buljan koji nije nastupio u Hamburgu radi tek preboljele žutice. U sastavu HSV-a njemački reprezentativci: Hargus, Kaltz, Hrubesch, Magath, Hieronymus, Jakobs...

Ivić "doktorira": Taktičko remek-djelo i nesretni gol

Ako je Ivić do tada bio "profesor", utakmicom u Hamburgu je "doktorirao".

Potpuno je razgradio igru Nijemaca. Šime Luketin na beku stavio je u džep zlatnu kopačku Europe, "liverpoolskog beatlesa" Kevina Keegana, Hajduk ubojit iz kontre, prodorima Zlatka i Zorana Vujovića, Gudelj koji se pridodava napadu i slobodni udarci u tom susretu veznog Ivice Šurjaka, šutevi iz daljine Miše Krstičevića.

Moramo notirati da su za Hajduk tada nastupili:

Na golu Pudar, u zadnjoj liniji: Mužinić, Primorac, Rožić, Luketin, vezni red: Gudelj, Krstičević, Šurjak, Đorđević, u napadu: Zlatko i Zoran Vujović.

Zadnja linija bila je postavljena na 30 do 40 metara od Hajdukovog gola, čime je Ivić dovodio Keegana do ludila. Tog Keegana je izvanredno čuvao Šime Luketin, zaradivši nažalost crveni karton, pa nam pouzdani Šime nije mogao nastupiti u uzvratu u Splitu.

Postavljanjem obrambene linije daleko od našeg gola, Ivić je potpuno neutralizirao skok-igru Hrubescha, opasnog njemačkog centarfora.

To je ostavilo prostora za naše kontranapade, preko braće Vujović i naravno Ivice Šurjaka, u tom trenutku jednog od najboljih europskih nogometaša.

Iz preočitog faula Horsta Hrubescha nad Pudarom u 45. minuti, lopta se odbila do Reimanna za pobjedu HSV-a od 1:0. Uzalud su mahali protestirajući Frfa Mužinić i Boro Primorac.

Kasnije će izjavljivati naš kapetan Ivica Šurjak: "Da je tada bilo VAR-a, Hajduk bi bio europski prvak".

Ali i to je bilo dovoljno za veliki optimizam i dotad neviđenu atmosferu pred uzvrat.

Nostalgija i hajdukologija za kraj

Eto malo nostalgile i hajdukologije iz naše kulture sjećanja na bijele momke i Tomislava Ivića, čovjeka koji je živio nogomet. Da se sjetimo kad je Hajduk nadigrao tada najbolju momčad Europe i kako se čekao revanš u Splitu, a i o tome ćemo jednom od sljedećih puta.