NAJDUGOVJEČNIJA HUMANITARNA AKCIJA U SPLITU 'A DI SI TI?!' Doniraj knjigu, CD, ukras, igricu za PS,...i uključi se u akciju za korisnike splitskog Centra za beskućnike

Donacije se mogu dostaviti radnim danom, od 9 do 14 sati, u prostor udruge MoSt, Gundulićeva 52, te od 15 do 19 sati u prostor Centra za beskućnice/ke, Gundulićeva 22