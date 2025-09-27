Najčešće greške koje radite prilikom pranja podova u vašem domu

Ako želite da vaši podovi ostanu lijepi, dugotrajni i bez mrlja, trebate obratiti pažnju na to kako ih perete i kojim sredstvima ih tretirate, prenosi N1.

Najčešća greška je korištenje previše vode. Iako mnogi misle da će pod tako biti čišći, višak vlage stvara samo probleme. Drvene i laminatne površine lako nabubre, dok se kod pločica prljavština uvlači u fuge i stvara prostor za bakterije. Idealno rješenje je dobro ocijeđena krpa – pod treba biti samo vlažan, a ne natopljen.

Još jedna česta pogreška je korištenje neodgovarajućih kemikalija. Agresivna sredstva mogu skinuti zaštitni sloj, izblijedjeti boju ili ostaviti trajne mrlje. Svaki materijal traži poseban pristup: parket i laminat vole blaga sredstva sa zaštitnim dodacima, dok se pločice mogu prati i prirodnim rastvorom octa i vode. Pravilan odabir ne samo da čuva pod, već i stvara zdraviji životni prostor.

Krpe koje ostavljaju dlačice, istrošene metle i grube četke mogu trajno izgrebati površinu. Pogreška je i koristiti isti pribor u svim prostorijama – tako bakterije iz kupaonice lako završe u kuhinji.

Zbog toga je važno investirati u kvalitetan mop s mikrofibrom i odvojiti pribor za različite dijelove doma. Tako čuvate higijenu i produžujete vijek trajanja podova.