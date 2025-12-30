Najbolja i najgora pića za zdravlje crijeva prema gastroenterologu

Tekućina brzo prolazi kroz probavni sustav i odmah utječe na crijevnu sluznicu i bakterije koje u njoj žive. Neka pića imaju blagotvoran učinak, dok druga mogu poremetiti osjetljivu ravnotežu.

Gastroenterolog Saurabh Sethi nedavno je rangirao najčešće konzumirana pića prema njihovu učinku na probavu i crijevno zdravlje.

Snažna preporuka za vodu i čajeve

Stručnjaci su istaknuli vodu kao najbolje piće. Pomaže u razgradnji hrane, olakšava apsorpciju hranjivih tvari i sprječava zatvor, što je čini nenadmašnom. Kefir je odmah iza, jer sadrži mnoge korisne bakterije i kvasce. Ima jači učinak na probavu od jogurta.

Saveznike probavnog sustava pronaći ćete i među čajevima. Topli napitci napravljeni s đumbirom, mentom ili komoračem umiruju želudac, opuštaju crijevne mišiće i pomažu kod nadutosti. Ne sadrže kofein i prikladni su za konzumaciju tijekom dana.

Zeleni čaj također je dobar izbor, jer je bogat antioksidansima i ne sadrži previše kofeina, koji bi opterećivao probavu.

Umjerenost u mlijeku i sokovima

Gastroenterolozi su za Index rekli da potiče rast dobrih bakterija u crijevima i pomaže u smanjenju upalnih procesa. Kava također pomaže kod zatvora, ali samo ako je pijemo bez svih dodataka.

Sljedeća skupina pića uključuje ona s kojima se ne smije pretjerivati. Mlijeko, koje je dobar izvor proteina i kalcija, kod nekih ljudi može uzrokovati nadutost i nelagodu.

Kokosova voda, koja se preporučuje za hidrataciju, sadrži dosta prirodnih šećera.

Pića koja su dobila "crveno svjetlo"

Voćni sokovi ih također imaju puno, a s jedne strane uzrokuju nagle skokove glukoze, a s druge strane nemaju vlakna koja bi se u tijelo unijela voćem.

Skupina pića koju gastroenterolozi ne savjetuju uključuje gazirana, slatka i energetska pića. Ne nude nikakvu nutritivnu vrijednost i mogu ozbiljno poremetiti probavu. Velike količine šećera hrane loše bakterije u crijevima, potiču upalu i stvaraju idealne uvjete za probavne probleme.

Čak ni takozvane dijetalne verzije gaziranih pića nisu bezopasne, jer sadrže umjetna sladila koja negativno utječu na crijeva i dugoročno štete zdravlju probavnog sustava.