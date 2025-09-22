Nada osvojila Kup Hrvatske u ragbiju za mlađe kadete

Ove nedjelje 21.9. u Splitu, na nadinom igralištu, održan je turnir Kupa Hrvatske u ragbiju 7 za mlađe kadete do 14 godina. Na turniru je sudjelovalo 9 ekipa momčadi podijeljeni u 2 skupine. U skupini B Nada je prvo igrala protiv Dubrovnika i pobijedila s 50:0. Nada je još upisala pobjede protiv Sinja 2 (treba pohvaliti ovu ekipu jer su za Sinj 2 igrale samo curice) 45:0 i protiv RK Sinj 35:10.

U skupini A bitku za 1.mjesto, koje je vodilo direktno u finale, osvojila je kombinirana momčad Novog Zagreba i Siska koja je u grupi tijesno pobijedila Lokomotivu 20:15.

U finalu je Nada protiv Novog Zagreba/Siska otpočetka krenula snažno s 3 zgoditka te je nošena kapetanom Mimicom lako utakmicu privela kraju s uvjerljivih 25:10.

Za Nadu su igrali: Robert Savković Gracin, Roko Budimir, Jakov De Micheli Vitturi, Bruno Panchev, Noa Mimica, Ivan Vukorepa, Roko Uroda, Petar Ćurin, Damjan Marović, Toni Matijaca, Nikola Burić, Nikola Čipčić . Trener Luka Bjelanović.

Čestitke treneru i svim igračima!

Konačni poredak:

1.RK Nada

2.RK Sisak/RK Novi Zagreb

3.RK Lokomotiva

4.RK "Sinj" 1

5.RK Zagreb

6.RK Dubrovnik

7.HARK Mladost

8.RK Sinj 2

9.RK Makarska Rivijera

Hvala svim sucima, pohvala svim momčadima na fair-play igrama, hvala svim volonterima koji su pomogli u organizaciji turnira!