Na vratima Bobisa na splitskom Zvončacu osvanula poruka

Na vratima Bobisa na splitskom Zvončacu osvanula je rukom ispisana obavijest za goste. Djelatnici Bobisa u poruci zahvaljuju vjernim kupcima na godinama dolazaka te navode da lokal od utorka više neće pružati uslugu.

Zašto Bobis odlazi iz centra Splita

Zatvaranje lokacije na Zvončacu dio je šire promjene koja obuhvaća i Bobisove prostore na Rivi i u Marmontovoj ulici. Naime, Bobis je u postupku natječaja za gradske poslovne prostore isključen iz proceduralnih razloga, nakon čega su ta tri prostora dodijeljena drugim ponuditeljima.

U prvim informacijama spominjao se kraj ožujka 2026. kao rok za promjene na tim lokacijama. No Bobis je naknadno ustvrdio da se i dalje nalazi u zakonitom posjedu prostora na Rivi, Zvončacu i u Marmontovoj te da predaja prostora nije vezana uz unaprijed određen datum, nego ovisi o daljnjim odlukama Grada Splita i ishodu postupaka koji su još u tijeku.

Ipak, sada je jasno: Bobisu na Zvončacu odbrojavaju se posljednji dani, a vjerojatno slična sudbina u idućim danima čeka i još nekoliko Bobisovih prostora u centru Splita.