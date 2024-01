Na TikToku je podijelila video svog djeteta. Uslijedila je drama koja se ne stišava danima: ‘Ovo NIJE zdravo...‘

Jedna je majka na TikToku podijelila video u kojem dozvoljava svom djetetu da šara po podu, a navela je specifičan razlog, koji je razljutio brojne gledatelje, piše The Independent.

Takozvano nježno roditeljstvo, u današnje je vrijeme sve raširenije, a brojni roditelji svoja iskustva dijele na društvenim mrežama. Pa tako oznaka #gentleperenting, pod kojom je majka objavila svoj video, na TikToku ima 5,3 milijardi pregleda.

U viralnom TikToku, majka Kira (@kiraaddison) iz Arizone pokazala je kako izgleda kuhinjski pod u kući nakon što se na njemu igrala njezina djevojčica. Drveni podovi bili su prekriveni crvenim, plavim i smeđim tragovima pastela.

"Želim zacijeliti svoje unutarnje, duševno, dijete tako da puštam svoju dvogodišnjakinju da boji na kuhinjskom podu dok ja kuham", napisala je Kira preko svog TikToka, piše Jutarnji list.

"Prvo me je pitala i ja sam joj dozvolila. Pokušala me nagovoriti da joj dopustim da crta i po kuhinjskim ormarićima, rekla sam joj ne i poslušala me. Svjesna je toga da ovo smije raditi samo kod kuće, bilo joj je jako zabavno, a sve se to poslije može i očistiti", dodala je majka.

29-godišnja Kira naslovila je viralni TikTok video: "Pokušavam joj pružiti najsretnije djetinjstvo". Od objave, video je pogledalo gotovo pola milijuna ljudi, a mišljenja roditelja u komentarima o njezinoj posebnoj tehnici odgoja i roditeljstva su podijeljena. Dok su je neki ljudi hvalili jer je kćeri dopustila da izrazi svoju kreativnost, drugi su ju kritizirali te joj poručili da za to postoji sigurno drugi način koji je manje neuredan.

"Ovo nije zacjeljivanje uspomena iz djetinjstva ni pomaganje, nego samo dozvola djetetu da ti naređuje i šefuje", stoji u jednom komentaru.

"Ovo NIJE zdravo. Granice i poštovanje vaše okoline jesu", napisao je drugi pratitelj.

"Apsolutno NE", rekla je treća osoba, dok je netko drugi komentirao: "Mogu bojati na papiru, a mi ćemo ga čak i objesiti, ali ovo će dijete pretpostaviti da je bojanje na podu posvuda u redu."

Kao odgovor objavila je drugi video i pojasnila kako dopušta svojoj kćeri da crta po podu jer bi njezini roditelji vrištali na nju iz petnih žila da je nešto takvo učinila kad je ona bila mala.

"Djeci nije bilo dopušteno praviti nerede", rekla je mama i naglasila da njezina kći nikada nije pokušala crtati po tuđim podovima i da uvijek kod kuće traži dopuštenje prije nego što to učini.

"Ona ima granice. Ona zna da to smije raditi samo ovdje i da poslije mora počistiti", dodala je tiktokerica.

Unatoč nekim negativnim komentarima, nekoliko korisnika branilo je Kiru rekavši kako ni oni nisu dobili priliku biti kreativni tijekom odrastanja, piše Jutarnji list.

"Pružanje sigurnog prostora mojoj djeci da budu ono što jesu najbolja je stvar koju mogu dati svom unutarnjem djetetu", rekao je jedan roditelj, na što je Kira odgovorila: "Upravo tako! Ona poznaje granice i osjeća se sigurno."

"Ti si sjajna majka, nastavi s djetetom graditi uspomene koje će pamtiti cijeli život", nadodao je drugi korisnik.

U međuvremenu, mnogi su roditelji predložili kupnju ploče ili tapete koja se može zalijepiti i oguliti a da se ne oštete zidovi iznajmljenog prostora. U sljedećem postu podijelila je snimku svog čistog drvenog poda bez tragova bojica.

"Za sve koji su paničarili s mojom zadnjom objavom, pod je čist i brisanje je trajalo jednu minutu", rekla je Kira u isječku. "O da, i moja dvogodišnjakinja je bila ta koja ga je očistila", dodala je.

U razgovoru za The Independent, tiktokerica je objasnila kako joj dopuštanje kćeri da crta po podu omogućuje da iskusi određene slobode koje je željela imati kao dijete. "Kad sam odrastala, imala sam roditelje koji bi na sve rekli ne i ljutili se kada bi učinila nešto što oni nisu željeli", rekla je Kira. "Mislila sam da je sladak trenutak kada se moja kći samo htjela družiti sa mnom i crtati po podu dok sam kuhala večeru. Osjećala sam se jako dobro jer sam joj mogla ispuniti tu želju i pružiti joj siguran prostor koji ja nisam uvijek imala odrastajući", nadodala je. Za Kiru, liječenje njezinog "unutarnjeg djeteta" uključuje osiguravanje prostora za njezino dijete u kojem će ono moći istražiti sebe. "Mislim da joj to stvara okruženje u kojem se ne boji biti svoja, pomicati granice i isprobavati nove stvari", rekla je majka te dodala kako se ona u igri sa svojim djetetom osjeća da je konačno u nekom svojem, sigurnom prostoru. "Osjećam se kao da proživljavam dio svog djetinjstva koje nisam nikad imala priliku proživjeti", rekla je. Ipak, bila je malo iznenađena pregrštom negativnih komentara. Unatoč kritikama, smatra da su korisnici TikToka reagirali iz straha na njezin video jer možda ne razumiju kako neki ljudi svoju djecu odgajaju drugačije od drugih. "Mislim da u današnje vrijeme previše osuđuju druge, pogotovo na društvenim mrežama", rekla je Kira i pozvala roditelje da imaju otvoren um kada je riječ o novim ili drugačijim tehnikama roditeljstva. "Djeca ne moraju odrastati na isti način kao što ste vi odrasli. Važno je da razbijemo tu generacijsku traumu koju mnogi roditelji nose od svog djetinjstva", završila je Kira.