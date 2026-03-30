"Na spomeniku palim borcima u Hrvacima nacrtana glava Pavelića i natpis ‘Za dom spremni’. Sram me zbog tog prizora"

Saborska zastupnica iz redova SDP-a i višegodišnja gradonačelnica Supetra Ivana Marković oglasila se na društvenim mrežama nakon povratka iz Zagreba, opisujući svoje putovanje tijekom nevremena, ali i prizor koji ju je, kako navodi, posebno uznemirio.

Zbog zatvaranja dijela autoceste A1, Marković se prema Dalmaciji vraćala autobusom državnom cestom D1, što joj je, kako ističe, omogućilo da detaljnije promatra krajolik i okolinu.

– Zagreb je poharalo nevrijeme koje se spustilo i prema Dalmaciji u obliku olujne bure. Volim buru i ne smeta mi, osim kad se vraćam iz Zagreba pa je A1 zatvorena. Na moju nesreću po povratku iz Zagreba A1 je bila dijelom zatvorena pa me povratak iz Zagreba dočekao u busu preko državne ceste D1. Kako nisam vozila, imala sam vremena promatrati prirodu u dodiru sa surovim vjetrom – napisala je.

Dodaje da je autobus bio poluprazan te da su i vozača iznenadili putnici koji su se odlučili na put unatoč vremenskim uvjetima.

– Bus je bio poluprazan pa se i vozač kasnije čudio kad je nas tridesetak vidio da smo odlučili putovati, ali želja za povratkom doma bila je veća od bilo kojeg nevremena. I čim smo prešli tu zamišljenu crtu između dvije županije, osjećaj je bio ljepši. Doma – navela je.

“Ovo nije putopisni tekst”

U nastavku objave Marković naglašava da njezin zapis nije putopis, već reakcija na ono što je vidjela u Hrvacima.

– Ali ovo nije putopisni tekst. Vrijeme je bilo ružno i prolazili smo uglavnom zapuštenim krajevima, izmjenjivali su se snijeg po planinama, vjetrenjače Krš-Pađene te krš i makija. Gledajući taj kraj i vjetrenjače promislim pa gdje su i u toj pustopoljini uspjeli ukrasti milijune od države u koju se kunu? – napisala je.

Navodi da je autobus u jednom trenutku stao kod semafora zbog radova, kada je kroz prozor uočila spomenik.

– Devastiran, ali na njemu se još vide popisi imena, jasno označavajući o čemu se radi. Spomenik se sastoji od dva dijela. Jedan, prednji, visoki, brončani dio prikazuje, što se meni činilo, ljudske statue s pogledom u nebo. Drugi dio spomenika ima ispisana imena, pretpostavljam onih koji su poginuli na tom području – opisala je.

“Nacrtana glava Pavelića i natpis ‘Za dom spremni’”

Posebno ju je, ističe, uznemirio sadržaj na samom spomeniku.

– Na donjem dijelu spomenika jedan dio ploča je skinut, išaran svjedok nebrige i nečega što je, nažalost, odraz današnje politike koja je ušla u sve pore, a koju nitko ne želi zaustaviti. Na istom tom dijelu uočila sam nacrtanu glavu ustaškog zločinca, fašističkog diktatora i izdajnika koji je predao veći dio hrvatske zemlje – Ante Pavelića. Poviše njegovog zločinačkog lika, o kojem današnji dužnosnici i neki bivši ministri aktualne vlade skladaju ljubavne pjesme, piše natpis ‘Za dom spremni’ – napisala je.

Podsjeća da je riječ o spomeniku palim borcima i žrtvama fašističkog terora koji su mještani Hrvaca podigli 1962. godine.

– Spomenik je miniran 1989., ali nije srušen u tom pokušaju te je nijemi i ovako oskvrnut svjedok izbrisanog sjećanja prema ljudima koji se nisu bojali stati nasuprot nacističke i fašističke diktature istog onog kojeg danas na spomeniku veličaju. Iako nemam veze s tim krajem, uhvatio me sram radi imena ispisanih na toj ploči – istaknula je.

Prozor u stanje društva i izostanak reakcije

Marković u objavi propituje i reakciju institucija.

– Spomenik se nalazi tik uz državnu cestu, blizu samog naselja, i radi se o spomeniku koji je nemoguće ne uočiti. Mene zanima kako to nije uočila nadležna policijska postaja? Zašto policija nije postupila sukladno članku 325. Kaznenog zakona – javno poticanje na nasilje i mržnju – i naložila uklanjanje? – upitala je.

Osvrnula se i na lokalnu vlast.

– Teško je za očekivati od načelnika koji je u osmom mandatu da će naći vremena uočiti Pavelićevu glavu, iako je ona na Google mapi uredno registrirana još u kolovozu 2023. Mogu razumjeti da se općina bavi projektima pa nema sredstava za očistiti spomenik ili zalijepiti otpalu ploču kao izraz minimuma poštovanja, ali ne postoji objašnjenje za glavu fašističkog vođe – navela je.

Najavila obraćanje ministrima

Na kraju objave najavila je daljnje korake.

– Uputit ću ministru unutarnjih poslova pitanje zašto nadležna policijska postaja nije reagirala i naložila uklanjanje, kao i ministrici kulture da nas obavijesti o svom mišljenju o tome kako se općina odnosi prema ovom spomeniku. Očekivanja su mi, naravno, velika – poručila je.

Zaključila je citatom:

– Kako se odnosite prema povijesti, povijest će se odnositi prema vama – napisala je Marković.