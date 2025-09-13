Na prvom nastupu u Zagrebu Steve Aoki fanovima servirao tortu u lice i poručio „Hrvatska, volim te“

Poznati svjetski DJ Steve Aoki prvi je put u svojoj tridesetogodišnjoj karijeri nastupio pred zagrebačkom publikom i uz vrhunsku produkciju otvorio dvodnevni elektronski spektakl Fair Fest showom za pamćenje. Riječ je o prvom Fair Festu, koji je već u svom otvaranju oduševio publiku i postavio visoke standarde za buduća izdanja. Zaraznom energijom, impresivnom scenografijom i neprestanim animiranjem publike, Aoki je pokazao zašto je upravo on jedan od najangažiranijih svjetskih DJ-eva.

Publika je u deliriju skakala na najveće hitove, među kojima su „Just Hold On“, „The Truth Untold“, „MIC Drop“, „Waste It On Me“ te naravno, najpoznatija „Pursuit of Happiness“, dok je Aoki neprestano podizao atmosferu. Pri kraju nastupa, oduševio je Zagrepčane zamahnuvši hrvatskom zastavom na pozornici.

Ipak, publika se posebno veselila vrhuncu večeri – slavnom „cake face“ performansu, kojeg je ovaj ekscentrični Amerikanac japanskog porijekla sačuvao za sam kraj. Godišnje u lica obožavatelja baci i po dvije tisuće posebno osmišljenih, laganih i pjenastih torti, a prvo bacanje isprobao je još 2011. godine kada je promovirao pjesmu „Turn Up the Volume“. Tako njegovi najveći fanovi hvataju prve redove i transparentima ga pozivaju da upravo oni budu „odabrani“. Iznimka nisu bili ni zagrebački fanovi koji su ga iz publike nestrpljivo dozivali, a među ostalima, i transparentom "Cake me, today it's my 50th". Za veliko finale, prema publici je doletjelo desetak torti, nakon čega je Aoki uzviknuo „Croatia, I love you“, a na zadnjoj pjesmi, DJ pult zasjao je u crveno-bijeloj šahovnici.

Publiku su za Aokija zagrijali poznati radijski voditelj i majstor klupske glazbe DJ Vedran Car, veteran elektronske scene s modernim zvukom i čest gost najboljih regionalnih klubova DJ Kosta Radman te hrvatsko-slovenski elektronski duo Vanillaz, prepoznat i diljem svijeta.

Ali rave vikend ide dalje. Večeras, u prostor Zagreb Pyramids (Paviljon 15) na Zagrebačkom velesajmu stižu njemačke ikone techno glazbe, Scooter. S više od 30 milijuna prodanih albuma i singlova diljem svijeta te preko 2,5 milijardi streamova, njihova energija i dalje pomiče granice. Drugoga dana Fair Festa posjetitelji mogu očekivati snažan ritam, moćan light show i sjajnu atmosferu uz bezvremenske rave hitove „Hyper Hyper“, „Nessaja“, „The Logical Song (remix)“ i „Maria (I Like It Loud)“.

Brzo zagrijavanje je zagarantirano uz nastupe DJ Krnyje, koji je iza pulta već više od 40 godina, DJ Kneže, koji uvijek donosi glazbena iznenađenja te kraljice zabave, Indire Forza – koja još od svojih početaka u Coloniji na svakom koncertu podiže atmosferu do usijanja.