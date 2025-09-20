Na Poljudu je bilo 32.200 navijača. Evo koliko ih je uhićeno nakon utakmice

U Splitu je večeras odigran derbi između Hajduka i Dinama, koji je na Poljud privukao oko 32.200 gledatelja, među njima i 1.650 navijača iz Zagreba.

Atmosfera na tribinama bila je vatrena, ali nije prošlo bez incidenata. Prema prvim informacijama, privedeno je ukupno 39 osoba – od čega 11 pripadnika Torcide i 28 gostujućih navijača.

Iz splitske policije poručuju kako će po završetku svih službenih radnji objaviti detaljno priopćenje o događajima vezanim uz derbi.