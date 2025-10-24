Na pješačkom naletio na osmogodišnje dijete, teško je ozlijeđeno

Osmogodišnje dijete teško je ozlijeđeno nakon što je na njega na pješačkom prijelazu u mjestu Črnkovci, nedaleko od Donjeg Miholjca, naletio osobni automobil kojim je upravljala 60-godišnja vozačica. Policijska uprava osječko-baranjska izvijestila je kako će protiv vozačice biti podnesena kaznena prijava.

Nesreća se dogodila u četvrtak ispred osnovne škole, kada je dijete gurajući bicikl prelazilo preko obilježenog pješačkog prijelaza. U tom trenutku na njega je naletjelo vozilo slatinskih registracijskih oznaka.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Dijete je zadobilo teške tjelesne ozljede te mu je liječnička pomoć pružena u Kliničkom bolničkom centru Osijek.

Vozačica je bila trijezna, a u vozilu su se nalazila još tri putnika, koji nisu ozlijeđeni.

Policija je potvrdila kako protiv 60-godišnje vozačice slijedi kaznena prijava zbog izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu.