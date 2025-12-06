Na krcatoj Gradini počeo spektakularni solinski Adventorium: "Zeko" oduševio 1.800 posjetitelja, mnogi su morali ostati vani

Sinoć je u Solinu svečano započeo Adventorium 2025, a veličanstveno otvorenje obilježio je koncert jedne od najvećih domaćih glazbenih zvijezda – Dražena Zečića. Ogroman interes publike vidio se još uoči koncerta: oko 20 sati dijelovi grada bili su u potpunom prometnom kolapsu. Iako je tijekom dana prijetila kiša, vrijeme se naposljetku smilovalo organizatorima, pa je program mogao startati bez odgoda.

Na drevnoj solinskoj Gradini koncertu je prisustvovalo 1800 posjetitelja, koliko je zbog sigurnosnih mjera bio dopušten maksimalni kapacitet. Policija je kontrolirala ulaz, a brojni građani ostali su ispred Gradine jer nisu uspjeli ući među sretnike koji su na vrijeme zauzeli mjesta.

Gradonačelnik Solina Dalibor Ninčević obratio se publici te zahvalio Zečiću na još jednom nezaboravnom nastupu, istaknuvši kako otvorenje Adventa na Gradini polako prerasta u lijepu tradiciju.

Atmosfera je bila ispunjena emocijama, dobro poznatim hitovima i energijom zbog koje je koncert mnogima ostao za pamćenje.

Nastavak spektakla – Prljavo kazalište stiže u subotu

Program se ne zaustavlja na impresivnoj prvoj večeri. Već u subotu, 6. prosinca, Solin nastavlja u snažnom ritmu. Na pozornicu Gradine stižu legende hrvatske rock-scene – Prljavo kazalište.

Publika će ponovno moći uživati u bezvremenskim hitovima poput „Heroj ulice“, „Kiše jesenje“, „Marina“ i „Sve je lako kad si mlad“, a s obzirom na velik interes, očekuje se izvrsna posjećenost.

Ulaznice su dostupne putem online sustava.

Program za najmlađe – radionica svetog Nikole

Adventorium 2025 misli i na najmlađe posjetitelje. Radionica svetog Nikole održat će se 6. prosinca u 11 sati na izletištu Jadro. Sudjelovanje je besplatno, a organizatori najavljuju puno igre, kreativnosti i blagdanskog raspoloženja.

Solin ponovno dokazao – advent u gradu nosi posebnu čar

Bogati program, spoj tradicije i suvremene glazbene scene te sadržaji za sve generacije još su jednom pokazali zašto Solin iz godine u godinu privlači sve veći broj posjetitelja tijekom adventskog razdoblja. Građane i goste očekuju dani ispunjeni druženjem, veseljem i prepoznatljivim solinskim duhom.