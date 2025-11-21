Muškarac uhićen zbog prijetnji i nasilnog ponašanja prema bivšoj partnerici, predan pritvorskom nadzorniku

Policijski službenici su 20. studenoga 2025. godine, oko 11:40 sati, postupali po dojavi da je u obiteljskoj kući u okolici Splita došlo do nasilnog ponašanja muškarca prema bivšoj partnerici.

Utvrđeno je da je muškarac nakon što ga je ženska osoba pustila u stan postao nasilan, fizički ju je napao, prijetio joj te se potom udaljio s mjesta događaja.

Po zaprimanju prijave odmah su upućeni najbliži policijski službenici, koji su ga nedaleko od mjesta događaja zatekli i uhitili. Nad njim je provedeno kriminalističko istraživanje.

Muškarac se danas privodi pritvorskom nadzorniku uz kaznenu prijavu zbog sumnje u počinjenje tri kaznena djela: nasilja u obitelji, prijetnje i zanemarivanja prava djeteta.