Muškarac u Zagrebu ubio ženu pa sebe, njezino tijelo pronađeno u šikari

Tijelo 42-godišnje Đurđice Alidini, koja je u utorak nestala u zagrebačkom Gornjem Vrapču, pronađeno je jučer na području Strmeca Odranskog. Prema informacijama Jutarnjeg lista, ženu je ubio njezin 41-godišnji suprug Senad, koji je potom počinio samoubojstvo.

Policija pronašla tijelo supruga u stanu

Nakon što je obitelj prijavila nestanak, policija je razgovarala s članovima obitelji te tijekom jučerašnjeg dana došla do stana u kojem je nestala žena živjela. U stanu su zatekli tijelo supruga, koji je, prema prvim saznanjima, počinio samoubojstvo nožem.

Tijekom pretrage prostora policajci su pronašli papirić s natuknicama, među kojima je bilo navedeno i selo u okolici Strmeca Odranskog. U tom smjeru upućene su policijske patrole s potražnim psima, koji su u šikari uz šumski put pronašli tijelo 42-godišnjakinje. Leš je bio pokriven lišćem.

Neslužbeno: zadavljena i prevezena autom

Prema neslužbenim informacijama, sumnja se da je žena zadavljena, a potom u automobilu marke Peugeot prevezena do mjesta na kojem je pronađena. Policija je, osim u stanu, očevid obavila i u vozilu parkiranom ispred zgrade, gdje je u prtljažniku pronađen veliki najlon.

Obdukcija će pokazati točan uzrok smrti

Tijela oboje supružnika prevezena su na Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku, gdje će se obdukcijom utvrditi točan uzrok smrti.

Policija nastavlja kriminalističko istraživanje kako bi potvrdila sumnju da se radi o ubojstvu i samoubojstvu.