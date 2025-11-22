Muškarac poginuo u slijetanju s ceste

U prometnoj nesreći koja se dogodila u petak, 21. studenoga oko 13.15 sati na županijskoj cesti 2 029 u Varaždinskoj županiji, smrtno je stradao za sad nepoznati muškarac.
On je upravljao osobnim vozilom iz smjera Donjeg Vratna u smjeru Vratno Otoka. U jednom je trenutku iz neutvrđenog razloga sletio udesno van kolnika na bankinu, a potom u visoko raslinje, gdje je prednjom stranom vozila udario u stablo.
Pritom je preminuo, a smrt je konstatirao liječnik ekipe Zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije.
Tijelo nesretnog muškarca je prevezeno na Odjel patologije Opće bolnice Varaždin gdje će se provesti obdukcija.
Moja reakcija na članak je...
0
0
0
0
0
1
0