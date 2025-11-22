Muškarac poginuo u slijetanju s ceste

U prometnoj nesreći koja se dogodila u petak, 21. studenoga oko 13.15 sati na županijskoj cesti 2 029 u Varaždinskoj županiji, smrtno je stradao za sad nepoznati muškarac.

On je upravljao osobnim vozilom iz smjera Donjeg Vratna u smjeru Vratno Otoka. U jednom je trenutku iz neutvrđenog razloga sletio udesno van kolnika na bankinu, a potom u visoko raslinje, gdje je prednjom stranom vozila udario u stablo.

Pritom je preminuo, a smrt je konstatirao liječnik ekipe Zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije.

Tijelo nesretnog muškarca je prevezeno na Odjel patologije Opće bolnice Varaždin gdje će se provesti obdukcija.