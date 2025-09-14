Muškarac pao s balkona i poginuo

U zagrebačkoj Dubravi noć sa četvrtka na petak završila je tragično. U Višnjevačkoj ulici 40-godišnji muškarac konzumirao je alkoholna pića na neograđenom balkonu, kada je, prema prvim informacijama, najvjerojatnije izgubio ravnotežu i pao s visine od oko 2,8 metara na betonsku podlogu dvorišta.

Od zadobivenih ozljeda muškarac je na mjestu preminuo.

Policija je odmah po dojavi izašla na teren te obavila očevid, dok je tijelo prevezeno u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu radi obdukcije.