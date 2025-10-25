Muškarac nakon svađe ženu bacio u bunar pun vode. Spasili su je susjedi

Kako je od površine vode do ruba bunara bilo čak metar i pol, nesretna žena nije mogla izaći. Spasili su je susjedi koji su čuli kako doziva u pomoć. Muškarac je uhićen i priveden na kriminalističko istraživanje. Tereti ga se za pokušaj ubojstva.

Kako u petak javlja policija, sve se dogodilo još u srijedu oko 17.30 sati, a njima je događaj prijavljen tek u petak.

“U Vrbovcu, Lonjica, prema dosad utvrđenom, 45-godišnjak se u dvorištu fizički sukobio sa 67-godišnjakinjom, nakon čega ju je bacio u bunar dubine šest metara.

Bunar je ispunjen vodom do visine 140 centimetara od gornjeg ruba betonskog okna. Ženu je tako ostavio bez pružanja pomoći sve do dolaska susjeda.

Liječnička pomoć pružena joj je u Kliničkoj bolnici Dubrava u Zagrebu, gdje je utvrđeno da je lakše ozlijeđena. Osumnjičeni je uhićen i priveden u službene prostorije na kriminalističko istraživanje”, rekli su danas u Policijskoj upravi, piše Danica.