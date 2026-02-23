Možemo! Split: "Domoljublje koje se mora ovršiti da bi platilo dugove"

Danas se održava nova sjednica Skupštine Splitsko-dalmatinske županije, a rasprava je već u ranoj fazi postala napeta – vijećnička pitanja išla su "u kost", nakon prethodnih prijepora oko koncesije povezane sa širim krugom obitelji Željka Keruma, koalicijskog partnera vladajućih.

U središtu današnjeg dijela rasprave našlo se pitanje naplate dugovanja prema Domu zdravlja Splitsko-dalmatinske županije, povezano s tvrtkom koja je organizirala koncert Marka Perkovića Thompsona u Sinju.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Vijećnica SDP-a Ružica Jakšić pitala je: "Je li ovršena tvrtka koja je organizirala koncert Marka Perkovića Thompsona u Sinju zbog obaveza prema Domu zdravlja?"

Ravnatelj Doma zdravlja SDŽ Marko Rađa odgovorio je kako je tvrtka "Infiniti show" ovršena "na 23 tisuće eura" po računu koji nije bio plaćen, nakon čega je, kako je naveo, Dom zdravlja krenuo u postupak ovrhe.

Jakšić je potom poručila kako ovakav slučaj otvara pitanje jednakih kriterija i odgovornosti prema javnim ustanovama. "Infiniti show je očito šou, kad ne plaća svoje obveze. Da ja ne plaćam svoje obaveze, hoću li dobiti usluge u DZ… Šou očito ide dalje…", rekla je, uz napomenu da je račun na kraju ipak podmiren – tek nakon provedbe ovrhe.

"Tako se voli Hrvatska"

Uz ovu temu, na sjednici se otvorilo i pitanje transparentnosti odgovora Županije vijećnicima. Vijećnica MOST-a iz Kaštela Milija Baldić Lukšić upozorila je da na ranije postavljeno pitanje – još prije Božića – nije dobila odgovor u propisanom roku. Navela je da je tražila informaciju o institucijama i ustanovama u vlasništvu Splitsko-dalmatinske županije te da joj je bilo obećano kako će odgovor dobiti pismenim putem. Prema njezinim riječima, odgovor je stigao tek 60 dana kasnije, a sveo se na poruku da se tražene informacije mogu pronaći na internetskim stranicama Županije, što, smatra, nije odgovor kakav bi trebala dobiti sukladno pravilniku.

Slučaj ovrhe komentirala je i politička platforma Možemo! Split. "Kakvo je to domoljublje kojem nije problem pola godine ostati dužan javnozdravstvenoj ustanovi koja pruža uslugu stanovnicima Splitsko-dalmatinske županije? To je domoljublje koje se mora ovršiti da bi platilo svoje dugove. Tako se voli Hrvatska", poručili su na društvenim mrežama.

Sjednica Skupštine Splitsko-dalmatinske županije je u tijeku, a sve detalje možete pratiti na Dalmaciji Danas.