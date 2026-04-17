Možda ga imate kod kuće: Povlači se kuhinjski pribor zbog opasnih tvari

Državni inspektorat Republike Hrvatske obavještava potrošače o opozivu proizvoda žlica za špagete, zbog povećane količina primarnih aromatskih amina.

Kako navode u priopćenju, proizvod nije u skladu s Uredbom (EZ) br. 1935/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. listopada 2004. o materijalima i predmetima koji dolaze u dodir s hranom i stavljanju izvan snage direktiva 80/590/EEZ i 89/109/EEZ.

Detalji o opozivu vidljivi su na web stranici subjekta.

Podaci o proizvodu: Proizvođač: RENA Küchenhelfer GmbH, Njemačka Maloprodaja: TEDi poslovanje d.o.o., Zagreb Obavijest se odnosi isključivo na proizvod sa gore navedenim podacima.