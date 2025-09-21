Mourinho progovorio o poznatom Vatrenom: "To mu je potrebno"

U svom debiju na klupi Benfice, José Mourinho slavio je uvjerljivu pobjedu 3:0 protiv AVS-a, a posebno je istaknuo mladi napadački talent iz Hrvatske – Franju Ivanovića. Nakon sjajnog gola Ivonovića, Mourinho nije štedio riječi pohvale.

"Odigrao je sjajno. Realizacijom je potvrdio mirnoću i odvažnost koja je potrebna mladom igraču."

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Benfica je u prvom poluvremenu pokazala dobru igru, ali je u drugom dijelu zaigrala agresivnije, dominirajuće – što je Mourinho posebno pohvalio. Istaknuo je da je tim u nastavku utakmice pokazao ozbiljnost i želju za potpunom kontrolom terena, što je rezultiralo uvjerljivom pobjedom, piše GOL.hr.

Za Ivanovića je ovo velika potvrda nakon dolaska u klub. Mladi Hrvata je opravdao povjerenje od samog prvog nastupa, a Mourinho je naglasio da ovakva “mirnoća i odvažnost” pokazuju da se radi o igraču koji može podnijeti pritisak velike sredine.

Benfica će sljedećih tjedana imati niz važnih susreta, a Ivanović će s ovom izvedbom sigurno dobiti dodatnu pozornost – i očekivanja su velika.