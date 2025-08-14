MOSTAR JAZZ FEST 2025. Marko Tolja i Alex Sipiagin stižu u Mostar

Mostar Jazz Fest 2025 donosi nezaboravne glazbene trenutke i kulturnu energiju koja će od 22. do 25. kolovoza ispuniti ulice i pozornice našeg grada. MJF pretvara Mostar u središte jazza, kreativnosti i zajedništva, pružajući koncertne nastupe, edukativne radionice i bogat program koji će savršeno zaokružiti vaše ljeto.
Humanitarni cilj
Sav prikupljeni prihod od koncerata bit će usmjeren na nabavku perkusijskih instrumenata i organizaciju glazbenih radionica za djecu s Down sindromom i instalaciju glazbenih motiva u našem gradu. Posjetitelji će moći podržati ovu misiju donacijom na licu mjesta u za to predviđenim kutijama.
Program koji spaja zvijezde i talente u usponu
Publiku očekuju nastupi domaćih, regionalnih i svjetskih jazz virtuoza, među kojima su Marko Tolja, Alex Sipiagin Quartet, Djeca iz podruma, Elvir Bandić – Banda, te bogat popratni program: izložbe, MiniArt Fest, edukativni masterclass i masterscience radionice, paneli i druženja.
Ulaz na sve sadržaje je besplatan.
Postani volonter – postani dio festivala
Ako voliš glazbu, želiš učiti iz prve ruke i biti u srcu događaja, pozivamo te da se priključiš našem volonterskom timu. Prijave za volontiranje: mostarjazzfest@gmail.com
KONCERTI I IZLOŽBE:
- 22.08.2025 / 19:00 hDavor Hrvoj – Galerija Hrvatskog Doma herceg Stjepan KosačaOtvaranje festivala uz predstavljanje knjige i fotografski opus poznatog jazz fotografa i novinara.
- 23.08.2025 / 20:30 hDjeca iz podruma – Plato Hrvatskog Doma herceg Stjepan KosačaSpektakularan nastup mladih jazz glazbenika s popularnim jazz standardima.
- 23.08.2025 / 21:30 hMarko Tolja – Plato Hrvatskog Doma herceg Stjepan KosačaVečer elegancije i emocije s jednim od najboljih vokala regije.
- 24.08.2025 / 20:30 hElvir Bandić – Banda – Plato Hrvatskog Doma herceg Stjepan KosačaJazz, pop i rock glazbena poslasticu za publiku.
- 24.08.2025 / 21:30 hAlex Sipiagin Quartet – Plato Hrvatskog Doma herceg Stjepan KosačaNastup jednog od najpoznatijih svjetskih jazz trubača.
- 24.08.2025 / 21:30 hMiniArt Fest – mobilna umjetnost: crteži, fotografije i video radovi nastali na mobitelima i tabletima.
EDUKACIJE:
Prijave na: mostarjazzfest@gmail.com
- 24.08.2025 / 11:00 hAlex Sipiagin masterclass – susret s jazz legendom u Galeriji Katarine Kosače
- 24.08.2025 / 17:00 hLekcije o sviranju kontrabasa i bass gitare u jazz i drugim stilovima s Dinkom Šimunovićem @ Pavarotti Muzički studio
- 24.08.2025 / 17:00 hIstraživanje spacijalnih mogućnosti na električnoj gitari kroz korištenje efekata pod vodstvom Eddija Behe @ Pavarotti Muzički studio
- 24.08.2025 / 17:30 hNove tehnologije u audio produkciji s Kamenkom Bošnjakom @ plato HD herceg Stjepan Kosača
- 25.08.2025 / 09:00 hMasterkids radionica o istraživanju ritma za djecu s Markom Jakovljevićem @ Galerija HD herceg Stjepan Kosača