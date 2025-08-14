MOSTAR JAZZ FEST 2025. Marko Tolja i Alex Sipiagin stižu u Mostar

Mostar Jazz Fest 2025 donosi nezaboravne glazbene trenutke i kulturnu energiju koja će od 22. do 25. kolovoza ispuniti ulice i pozornice našeg grada. MJF pretvara Mostar u središte jazza, kreativnosti i zajedništva, pružajući koncertne nastupe, edukativne radionice i bogat program koji će savršeno zaokružiti vaše ljeto.

Humanitarni cilj

Sav prikupljeni prihod od koncerata bit će usmjeren na nabavku perkusijskih instrumenata i organizaciju glazbenih radionica za djecu s Down sindromom i instalaciju glazbenih motiva u našem gradu. Posjetitelji će moći podržati ovu misiju donacijom na licu mjesta u za to predviđenim kutijama.

Program koji spaja zvijezde i talente u usponu

Publiku očekuju nastupi domaćih, regionalnih i svjetskih jazz virtuoza, među kojima su Marko Tolja, Alex Sipiagin Quartet, Djeca iz podruma, Elvir Bandić – Banda, te bogat popratni program: izložbe, MiniArt Fest, edukativni masterclass i masterscience radionice, paneli i druženja.

Ulaz na sve sadržaje je besplatan.

Postani volonter – postani dio festivala

Ako voliš glazbu, želiš učiti iz prve ruke i biti u srcu događaja, pozivamo te da se priključiš našem volonterskom timu. Prijave za volontiranje: mostarjazzfest@gmail.com

KONCERTI I IZLOŽBE:

22.08.2025 / 19:00 h Davor Hrvoj – Galerija Hrvatskog Doma herceg Stjepan KosačaOtvaranje festivala uz predstavljanje knjige i fotografski opus poznatog jazz fotografa i novinara.

23.08.2025 / 20:30 h Djeca iz podruma – Plato Hrvatskog Doma herceg Stjepan KosačaSpektakularan nastup mladih jazz glazbenika s popularnim jazz standardima.

23.08.2025 / 21:30 h Marko Tolja – Plato Hrvatskog Doma herceg Stjepan KosačaVečer elegancije i emocije s jednim od najboljih vokala regije.

24.08.2025 / 20:30 h Elvir Bandić – Banda – Plato Hrvatskog Doma herceg Stjepan KosačaJazz, pop i rock glazbena poslasticu za publiku.

24.08.2025 / 21:30 h Alex Sipiagin Quartet – Plato Hrvatskog Doma herceg Stjepan KosačaNastup jednog od najpoznatijih svjetskih jazz trubača.

24.08.2025 / 21:30 hMiniArt Fest – mobilna umjetnost: crteži, fotografije i video radovi nastali na mobitelima i tabletima.

EDUKACIJE:

Prijave na: mostarjazzfest@gmail.com

24.08.2025 / 11:00 h Alex Sipiagin masterclass – susret s jazz legendom u Galeriji Katarine Kosače

24.08.2025 / 17:00 h Lekcije o sviranju kontrabasa i bass gitare u jazz i drugim stilovima s Dinkom Šimunovićem @ Pavarotti Muzički studio

24.08.2025 / 17:00 h Istraživanje spacijalnih mogućnosti na električnoj gitari kroz korištenje efekata pod vodstvom Eddija Behe @ Pavarotti Muzički studio

24.08.2025 / 17:30 h Nove tehnologije u audio produkciji s Kamenkom Bošnjakom @ plato HD herceg Stjepan Kosača

Nove tehnologije u audio produkciji s Kamenkom Bošnjakom @ plato HD herceg Stjepan Kosača 25.08.2025 / 09:00 hMasterkids radionica o istraživanju ritma za djecu s Markom Jakovljevićem @ Galerija HD herceg Stjepan Kosača