Mosoraši obilježili 100 godina HPD-a Mosor na Vickovom stupu

Veliki jubilej planinarskog društva Mosor obilježen je na poseban i simboličan način. Dvojica žrnovačkih planinara, dugogodišnjih članova HPD-a Mosor, popela su se na poznati mosorski greben gdje se nalazi planinarsko sklonište Vickov stup.

Ondje, na gotovo 1.300 metara nadmorske visine i pod otvorenim zimskim nebom, zapalili su baklju kojom su svom društvu uputili čestitku povodom 100. obljetnice postojanja HPD-a Mosor.

Mosoraši poručuju da je ovo tek jedan od načina na koji obilježavaju važan jubilej – stoljeće planinarske tradicije, zajedništva i ljubavi prema planini. Paljenje baklje na Vickovom stupu tako je postalo još jedan lijep trenutak u nizu događanja kojima HPD Mosor slavi svojih prvih sto godina.