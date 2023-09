Modrić oduševio porukom za legendu: "Kakav gospodin, uzor djeci i odraslima"

Sergio Ramos se vratio tamo gdje je sve počelo. Pred više od 20 tisuća navijača predstavljen je kao novi, stari igrač Seville u kojoj je napravio prve nogometne korake.

Još kao tinejdžer preselio je u španjolsku prijestolnicu potpisavši za Real Madrid u transferu vrijednom 27 milijuna eura. Od toga je prošlo 18 godina, tako da je Ramosov povratak bio izuzetno emotivan.

Nije mogao zaustaviti suze radosnice, no posebno ga je iznenadila poruka bivših suigrača koji su mu čestitali na povratku u matični klub. Među njima je bio i hrvatski kapetan Luka Modrić s kojim je dugo godina dijelio svlačionicu Kraljevskog kluba, piše Gol.hr.

Zajedno su osvojili četiri Lige prvaka, a osim velikog međusobnog poštovanja veže ih dugogodišnje prijateljstvo:

"Pozdrav brate, samo sam ti želio čestitati na povratku doma, jer znam koliko si se htio vratiti. Vidimo se uskoro. Šaljem ti veliki zagrljaj. Volim te, brate", kratko je poručio Modrić i ponovno oduševio španjolsku javnost.

Ovim potezom Modrić je ponovno zaradio simpatije španjolske nogometne javnosti:

"Luka je gospodin, osim što je uzor odraslima i djeci", poručio je jedan korisnik Twittera.

Modrić: "Hello brother, I just want to congratulate you on returning home because I know how much you wanted to return to Sevilla. I'm very happy for you, you deserve it. I wish you the best. See you soon and I send you a big hug. I love you brother." 🥹🤍 pic.twitter.com/R7z6jfHyZ5

