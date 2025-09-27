Moćna tri sastojka koja imamo kod kuće učinkovito jačaju imunitet i štite nas od jesenskih viroza

Kašalj, curenje iz nosa, grlobolja - respiratorne bolesti rastu kako zalazimo u jesen i hladnije vrijeme. Počinje sezona viroza i prehlada, a među prvima se očekuju respiratorne bolesti, većinom izazvane rinovirusima. Ovo je veliki broj sojeva virusa koji su odgovorni za prehladu. No, mogu se izbjeći ako ojačamo svoj imunosni sustav, među ostalim i sastojcima koje imamo u kuhinji.

Poznata njemačka liječnica, autorica nekoliko knjiga o imunitetu i podcasterica Franziska Rubin savjetuje ove pojačivače imuniteta.

Moćan med

Zbog sadržaja vodikovog peroksida, koji nastaje enzimom iz sline pčela, med ima antibakterijski učinak. Također, sadrži flavonoide i korisne kiseline. U crijevima, gdje je 80 posto našeg imuniteta, kiseline podržavaju zdravu crijevnu floru potičući rast bifidobakterija koje jačaju imunitet, što inhibira rast potencijalno štetnih bakterija. U austrijskoj studiji pokazalo se da redovita konzumacija meda značajno poboljšava imunološki status ispitanika.

Dr. Rubin savjetuje uzimanje dvije žlice meda dnevno tijekom osam tjedana. Možete ga dodati u hranu, u tople napitke (ne vruće) ili uzeti samostalno, piše Živim.

Svestrani đumbir

Osim meda, važan saveznik imunitetu u pripremi za jesenske i zimske viroze je i đumbir.

Sadrži brojne bioaktivne spojeve, među kojima su najpoznatiji gingeroli, shogaoli, razni fenolni spojevi i terpene. Zbog njih je đumbir dobar saveznik u borbi protiv, primjerice, respiratornog sincicijskog virusa (RSV); đumbir može stimulirati proizvodnju interferona‑β (IFN‑β) u stanicama sluznice, što može pomoći u ranoj obrani protiv virusa, može smanjiti upalne markere i ometati signalne kinaze (npr. JAK2), koje su važne za replikaciju, primjerice, virusa gripe. Stoga pijte čaj od đumbira, naribajte ga u jela ili jednostavno pomiješajte čaj od đumbira s malo meda i limunova soka. Zbog vitamina C, limun je još jedan neizostavni pomagač u jačanju imuniteta.

Neizostavan vitamin C

Brojne studije na temu prehlade, gripe i upale pluća pokazuju da vitamin C može smanjiti rizik od virusne infekcije i skratiti njezino trajanje. Ako niste ljubitelj čaja, napravite booster imuniteta pa svakodnevno zagrabite žlicu i jačajte svoj obrambeni sustav.

Kako napraviti moćan booster imuniteta?

Sastojci:

50 grama đumbira

1 organski limun

500 grama tekućeg meda

1 staklenka s navojem

Priprema:

Korijen svježeg đumbira temeljito operite i sitno ga izribajte. Limun operite i narežite na tanke kriške pa s medom stavite u staklenku s navojem.

- Kao lijek uzimajte žličicu meda od đumbira tri puta dnevno tijekom tri tjedna, a zatim uzmite tjedan dana odmora i uzmite još tri tjedna - savjetuje dr. Rubin.