Mobilno bankarstvo u većini banaka ipak neće biti besplatno? "Razvoj zahtijeva kontinuirana ulaganja i troškove"

Od 1. siječnja banke u Hrvatskoj započele su s primjenom zakonskih izmjena kojima se građanima omogućuje korištenje računa za redovna primanja s paketom besplatnih osnovnih bankarskih usluga, piše N1.

"Posljednjih dana u javnosti i medijima pojavile su se nepotpune tvrdnje o primjeni zakonskim izmjena koje se odnose na račun za redovna primanja s paketom besplatnih osnovnih bankarskih usluga. Stoga smatramo potrebnim dodatno pojasniti nekoliko ključnih činjenica o novom uređenju", navode u priopćenju iz Hrvatske udruge banaka (HUB) te nastavljaju:

"Prije svega, važno je naglasiti da je intencija zakonodavca bila omogućiti građanima, prije svega onima koji koriste osnovne bankarske usluge, besplatno raspolaganje vlastitom gotovinom, imajući u vidu da su redovna primanja, poput plaće ili mirovine, zakonski obvezna primati putem računa u banci. Zakonskim izmjenama ta je mogućnost omogućena."

Novo zakonsko rješenje pritom ne obuhvaća samo primitak i podizanje gotovine, tvrde u HUB-u.

"Banke su, među ostalim, obvezne u okviru besplatnog paketa ponuditi i jednu digitalnu uslugu, odnosno internetsko ili mobilno bankarstvo. Prema informacijama kojima raspolažemo, većina banaka odlučila je u okviru besplatnog paketa ponuditi internetsko bankarstvo, budući da razvoj i održavanje mobilnog bankarstva zahtijeva znatno veća i kontinuirana ulaganja, složenije tehničke nadogradnje te povećane troškove povezane s održavanjem sustava i kibernetičkom sigurnošću", ističu iz HUB-a pa zaključuju:

"Aktivacija računa za redovna primanja s besplatnim paketom usluga provodi se isključivo na zahtjev klijenta osobno. Taj postupak zahtijeva dolazak u poslovnicu kako bi klijentima osigurala jasne, točne i potpune informacije o sadržaju paketa, njegovim razlikama u odnosu na postojeće ili komercijalne pakete te o uslugama koje u paket nisu uključene, s ciljem omogućavanja donošenja informirane odluke u skladu s individualnim potrebama građana."