Mnogi vozači godinama ne primjećuju ovaj detalj u autu, a može im spasiti živce na benzinskoj

Upravo taj detalj godinama rješava jedan od najčešćih i najiritantnijih problema na benzinskim postajama - zaustavljanje s pogrešne strane vozila u odnosu na otvor spremnika.

Riječ je o praktičnom rješenju poznatom kao 'Moylanova strelica', koje vozačima u samo jednom pogledu otkriva nalazi li se otvor spremnika goriva na lijevoj ili desnoj strani automobila. Zahvaljujući toj sitnici, neugodne situacije na benzinskim postajama lako se mogu izbjeći.

Za ovo jednostavno, ali vrlo korisno rješenje zaslužan je James Moylan, dugogodišnji Fordov zaposlenik. Na ideju je došao sasvim slučajno, tijekom kišnog poslijepodneva 1986. godine.

Vozio je novi model automobila koji još nije dobro poznavao, zaustavio se kako bi natočio gorivo i tek tada shvatio da se otvor spremnika nalazi na suprotnoj strani vozila. Dok je mokar pokušavao dohvatiti crijevo, sinula mu je ideja da postoji vrlo jednostavan način kako spriječiti takve situacije.

Mala strelica uz oznaku goriva tako je postala jedno od onih rješenja koje mnogi godinama ne primijete, iako im može uštedjeti vrijeme, živce i nepotrebno manevriranje na benzinskoj postaji, piše tportal.