MLADO, STARO, ŽIVOT CILI Pogledajte tko je sve stigao na Poljud, atmosfera se zahuktava

Danas u 17 sati na rasporedu je jedan od najvažnijih susreta hrvatskog nogometa. Hajduk Split na Poljudu dočekuje Dinamo Zagreb u sedmom kolu SuperSport HNL-a, a napetosti rastu kako među navijačima, tako i u prometu diljem grada.

Ovo je prvi veći obračun Hajduka i Dinama u ovoj sezoni, a ulog je velik. Momčadi su trenutačno izjednačene na vrhu tablice, što susret čini ključnim u borbi za vodeću poziciju. Očekuje se pun Poljud i gromoglasna podrška navijača s obje strane.

More ljudi u bilim majicama i šalovima stvorilo je pravi spektakl. Atmosfera se zahuktava, pjesma ne prestaje.

Na tribine i oko stadiona slijeva se šarolika masa – mlado, staro, obitelji s djecom, skupine prijatelja i veterani navijačkih dana. Svi zajedno ujedinjeni u jednoj boji i jednoj želji: bodriti Hajduk do pobjede.