Mladići su upali u zgradu Vjesnika zbog TikTok izazova? "Roditelji su u šoku"

Zbog izazivanja požara u zgradi Vjesnika policija je državnom odvjetništvu kazneno prijavila dvojicu 18-godišnjaka i predala ih pritvorskom nadzorniku

Policija je u petak izvijestila da 18-godišnjake tereti za teška kaznena djela protiv opće sigurnosti“, a u vezi kaznenog djela "dovođenje u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom".

Prvoosumnjičeni je, kako navode, u ponedjeljak 17. studenoga oko 21.50 sati na Slavonskoj aveniji zajedno s drugoosumnjičenim 18-godišnjakom došao do zgrade Vjesnika gdje su zajedno preskočili ogradu.

Nakon toga su, zajedno s još jednim maloljetnikom ušli su u zgradu te se popeli na 15. kat gdje ih je dočekalo dvoje maloljetnika.

Policija sumnja da je prvoosumnjičeni požar izazvao tako što je u hodniku upaljačem zapalio kartonsku kutiju s papirom, a nakon čega je drugoosumnjičeni također zapalio papir iz kutije i odbacio ga "uslijed čega je ubrzano došlo do širenja požara na okolne prostorije, čime je počinjena materijalna šteta velikih razmjera".

Index piše kako je svega 18 minuta prošlo između trenutka u kojem je osumnjičeni 18-godišnjak uočen kraj Vjesnika do prvog poziva vatrogascima.

Indexu je neslužbeno potvrđeno i da je ulazak mladih u zgradu Vjesnika bio dio TikTok izazova.

Nakon ispitavanja prvoosumnjičenog 18-godišnjaka, novinarima se obratio njegov odvjetnik Ivan Orešković.

Na pitanje kako se njegov branjenik osjeća rekao je:

"Ima 18 godina. To vam mogu iskazati, a kako se osjeća, možete si zamisliti kako se osjeća osoba od 18 godina u ovakvom i medijskom, ali ne samo medijskom nego javnom pritisku. Mislim radi se ipak o jednoj, po meni, instituciji grada Zagreba, tako da možete zamisliti", rekao je.

Upitan je može li reći kako će bazirati svoju obranu.

"To vam ne mogu sada reći. Mogu vam reći da poričemo djelo", rekao je.

Na još jedno novinarsko pitanje rekao je da njegov branjenik ne tereti druge.

"Indikativno vam je to ako je on okrivljen da terete njega drugi. Ne bi se on nalazio u ovoj poziciji da on tereti druge", rekao je.

Na pitanje što kažu njegovi roditelji kratko je odgovorio: "U šoku su."