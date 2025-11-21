Mladić uhićen zbog požara u Vjesniku u lisicama doveden na ispitivanje

U prostorije DORH-a u Remetinečkoj ulici doveden je mladić uhićen zbog požara u Vjesniku. Imao je lisice na rukama, a vodila ga je policajka.

Podsjetimo, zagrebačka policija jučer je izvijestila kako je dosadašnjim kriminalističkim istraživanjem bilo obuhvaćeno nekoliko mlađih osoba, od kojih je jedna uhićena, piše Index.

Policija: Objavit ćemo više informacija, čim to okolnosti dozvole

"Od trenutka saznanja za požar u poslovnoj zgradi Vjesnika odnosno od samog početka policija je, uz osiguranje mjesta događaja i poduzimanja mjera radi sigurnosti građana, započela kriminalističko istraživanje.

U početnoj fazi, kada govorimo o izvidima, od iznimne je važnosti žurno i neometano prikupiti obavijesti od svih osoba koje policiji mogu dati korisna saznanja o događaju, te je otegotna okolnost kada se informacije i saznanja javno objave.

Naime, navedeno može otežati policijski posao te dovodi u rizik da informacije dođu i do osoba koje je potrebno obuhvatiti kriminalističkim istraživanjem, a za koje se doznalo upravo u toj početnoj fazi izvida", izvijestili su jučer iz policije.

Najavili su kako će dodatno informirati javnost, čim to okolnosti dozvole.

Božinović: Većina su bili maloljetnici

"Policija je odmah krenula s izvidima, ovdje je specifična situacija, očevid još nije krenuo jer se čeka da se steknu uvjeti, da statičari kažu da je sigurno. Vrlo je bitno da su izvidi počeli odmah jer se u toj fazi može prikupiti najveći dio saznanja koja su potrebna", izjavio je jučer ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

"Mogu podijeliti s vama da je u izvidima obuhvaćeno nekoliko mlađih osoba, od kojih je jedna osoba uhićena i tijekom dana će biti predana pritvorskom nadzorniku. Raspolažemo već sada s određenim saznanjima, ali s obzirom na osjetljivost ove faze kriminalističkog istraživanja ne bih bio spreman više toga reći", naveo je.

"Neke informacije su već izašle u javnost s obzirom na broj osoba koje su izravno i neizravno uključene, možemo uključiti tu roditelje maloljetnika, ali nisu samo maloljetnici. Većina su bili maloljetnici, a osobe koje su punoljetne spadaju u kategoriju mlađih punoljetnika", napomenuo je.

Na novinarsko pitanje je li bilo više punoljetnih osoba odgovorio je: "Više od jedne osobe". Potvrdio je i da među osobama koje istražuje policija nisu samo one muškog spola.

"Još uvijek se obavljaju obavijesni razgovori, bit će ispitivanja, što u svojstvu osumnjičenika, što u svojstvu svjedoka. Stavlja im se na teret sumnja na izazivanje ovog požara u zgradi Vjesnika", rekao je Božinović.